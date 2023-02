Ni el cuerpo, la cara o la inteligencia: esto es lo que más le gusta a la Liendra de Dani Duke. ¿Interesado?

La relación de Carlos Mauricio Gómez, también conocido como La Liendra y Dani Duke, parece estar en su mejor momento, al punto de que detalles tan íntimos son revelados a sus seguidores sin ningún tipo de tapujo.



Varios meses lleva el amorío entre estos reconocidos creadores de contenido en el nivel nacional y, según parece, las cosas van ‘viento en popa’, incluso después de haber estado en el ojo del huracán y de haber sido tema de conversación durante mucho tiempo, producto del video íntimo que se filtró entre los dos.

Nada de eso ha impedido, en todo caso, que los dos sigan haciendo lo que más saben hacer: quererse y crear videos para entretenimiento.

Particularmente, en esta oportunidad, la Liendra sorprendió a todo el mundo cuando reveló en medio de una trasmisión en vivo, qué fue lo que más le gustó de su actual pareja, toda vez que no se refirió ni al físico, ni a su inteligencia, sino a su bolsillo.

“Lo que más me gustó de Daniela es que era una persona que tenía el mismo nivel económico mío, porque yo dije, luego de terminar mi última relación, que la única forma de que yo me volviera a meter con alguien es que esa persona estuviera bien de plata y no que no necesitara nada de mí, sino tan solo que yo la quisiera”.

“Yo dije: soy un ‘man’ que tiene sus cosas, su carro, su apartamento y no necesito nada de nadie, por lo que quiero una vieja que sea igual que yo: trabajadora y con sueños. Si a eso ustedes le van a llamar interés, pues soy un interesado”, aseveró La Liendra.

Por eso, cometa que cuando conoció a Daniela se dio cuenta de que era una mujer que cumplía dichos requisitos; así pues, quedó flechado, ya que sabía que con ella podía escapar de las relaciones que se sostienen únicamente en el interés, algo que muchos interpretaron como una indirecta hacía su pasada novia, Luisa Castro

“Yo salía con personas que no trabajaban, no ahorraban y no pensaban en salir adelante, sino en comprar un bolso; sabía que me gustaban esas mujeres, pero que con ellas no podía trascender”, concluyó el influencer.

