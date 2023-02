‘¡Casi me violan!’ Yeison Jiménez contó sobre el acoso que sufrió

El famoso cantante Yeison Jiménez contó detalles de la escena que sufrió con un grupo de mujeres, las cuales, según su versión, intentaron abusar sexualmente.

“Me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”, comentó.

Yeison Jiménez relató que se encontraba en la habitación de un hotel cuando dos mujeres se le metieron a la fuerza para que tuvieran relaciones sexuales.

“La mayoría de veces uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla, un poco de gracia. Que una mujer le dice a uno ‘papacito’, que le coja a uno la cola o que lo abrace, hasta ahí pues todo está bien porque uno es hombre. En mi caso, a mí no me disgusta tanto porque las mujeres son más explosivas y las mujeres son más corazón, entonces ellas sienten algo y lo quieren demostrar”, afirmó al programa La Red, de Caracol Televisión.

Así mismo, contó de otras situaciones incómodas en las cuales ha tenido que soportar que le falten al respeto:

“Una muchacha que me escribía mucho por Instagram, que cuánto le cobraba para estar con ella. Yo simplemente tengo dinero, soy una empresaria. ¿Cuánto me cobras para que estemos juntos? Me decía”, afirmó el artista.

“Es que yo no soy gigoló. Pero eso fue bien curioso y me decía: pon una cifra. Te estoy hablando en serio, una muchacha bien bonita pero obviamente no”, finalizó Jiménez, dejando muy preocupados a sus seguidores.

