Fue al hospital por una picadura infectada y resultó con una enfermedad grave: le cambió la vida

Hombre tuvo que asistir al médico con urgencia tras ver complicaciones en una picadura. El diagnóstico no fue nada alentador y lo que le dijeron le cambió su perspectiva de vida.

Joe se dirigió al hospital, allí le curaron la picadura infectada y por cuestiones de control le tomaron una muestra de sangre. Inmediatamente, el hombre volvió su casa, aunque al poco tiempo recibió una llamada del centro médico en donde le pidieron que se acerque nuevamente, ya que los estudios eran “anormales”.

Beckwith, un hombre originario de Inglaterra, se dirigió al hospital nuevamente y la noticia que le dieron lo destrozó, cambiándole la vida totalmente. Su análisis había arrojado que el recuento de glóbulos blancos era extremadamente alto, diagnosticándole Leucemia Miloide Aguda, un tipo de cáncer en la sangre que progresa rápida y agresivamente.

La hermana del afectado se pronunció por redes sociales, señalando que esto los había tomado por sorpresa y que que la situación “fue horrible y no se lo desearía a nadie” además, agradeció en cierto punto la picadura, ya que “si no hubiera ido por la picadura hubiesen tenido idea de nada”. También agregó que Joe no presentó ningún síntoma.

Ante el diagnóstico, inmediatamente luego que se curó su picadura, los médicos comenzaron con el tratamiento para curar su cáncer.

