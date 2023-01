¡Indignada! Juanita Gómez, que trabaja en tenis, se despachó contra “absurdo” código de vestir de Cancillería

La periodista no ocultó su desacuerdo luego de que la Cancillería publicara su código de vestimenta: “Yo trabajo así, en tenis, y me encantan”, inició diciendo.

Los estilos de vestir varían de persona a persona: algunos aman los tenis, otros no pueden vivir sin usar tacones. Otro son amantes de los pantalones mientras que algunos solo pueden salir a la calle en vestidos o shorts. Esta variedad es la que construye una sociedad llena de distintas personalidades, no obstante, existen algunos sitios a los que solo se puede ir con cierta ropa.

Por ejemplo, los colegios tienen uniforme, o a las entrevistas de trabajo se va bien vestido, sitios en los que se hace necesario tener cierto estilo determinado. Pero, qué sucede cuando entidades públicas exigen a las personas cómo deben vestir. ¿Necesario o innecesario?

Ese fue el debate que la periodista Juanita Gómez abrió por medio de un video publicado en el TikTok de la Revista Semana, donde se despachó contra la Cancillería colombiana por sacar el nuevo código de vestimenta que ya genera polémica.

Las palabras de Juanita

La periodista, que salió de Caracol Noticias para unirse al equipo web de Semana, manifestó que ella ama trabajar en tenis, por ser cómodos y bonitos, y que eso no influye en su valor como profesional.

“Yo trabajo así, en tenis, y me encantan. Y también me gustan mucho los tacones, pero no creo que tenga que usarlos para ser mejor periodista. De hecho, no puedo entender qué tiene que ver mi desempeño profesional con mi manera de vestir”, inició expresando.

Todo eso, por el Código de Vestuario que tiene la Cancillería de Colombia, que sirve como guía para que sus funcionarios sepan cómo deben ir vestidos a su trabajo.

¿Qué dice el código?

Juanita, continuó su crítica sobre el manual, en el que son bastante detallados.

“Lo más loco del tema es cuando uno va y revisa la cartilla, dice cómo se deben vestir los hombres, como se tienen que vestir las mujeres, que tipos de tela pueden usar, sugerencias de prendas, que zapatos, pueden llevar, qué tipo de maquillaje, qué tipo de sombras, colores o cómo deben ser los accesorios, cómo llevar las uñas”, fueron algunas de las “joyitas” que se encontraron.

Lo que más indignó a Juanita, fue lo que se dice de sus queridos tenis, una prenda que no deja de ser indispensable para cualquiera: “es nuestro deber proyectar una imagen seria y profesional”, dice el código, a lo que Juanita responde: “qué pensará entonces la Ministra de Minas que recibió a su homóloga de España en Tenis. Aunque dicen que estas son solo unas recomendaciones para los funcionarios y no es obligatorio”, finalizó.

¿Usted qué opina de esta polémica? Conozca el código de vestuario:

Este es el código de vestua... by W Radio Colombia

