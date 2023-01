Promueven firmatón de rechazo a liberación de presos: en carta divulgada por alcaldesa de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer una invitación a los ciudadanos para expresar su desacuerdo al presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Néstor Osuna para lograr evitar la propuesta de excarcelar delincuentes, darles casa por cárcel y otros beneficios como expresa la mandataria.

Al término de un consejo de seguridad realizado con la finalidad de conocer cifras de inseguridad y comportamiento delictivo, la alcaldesa reveló una carta en la que convoca a un gran movimiento ciudadano contra la impunidad, e instó a la gente para que la suscriba.

“Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos como es su obligación”.

Y agregó la mandataria, “esta Alcaldía ha hecho todo lo que está a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. No hemos logrado que ocho de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra Policía en flagrancia no queden libres. Nos dijeron que se necesitaba un cambio en la ley de seguridad ciudadana, se hizo y eso no ha cambiado en nada”.

Entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2022, ingresaron al sistema penal 9.395 casos, de los cuales en 7.050 se decretó la libertad; en otros 863 se profirió medida de aseguramiento en centro carcelario; y otros 1.482 casos están pendientes por medida.

