“Casi me mata mi expareja”: periodista se quebró en vivo hablando de Valentina Trespalacios

Un desgarrador momento se vivió en el noticiero de Cablenoticias, cuando Ana María Vélez confesó su propio episodio de violencia intrafamiliar.

El caso de Valentina Trespalacios mantiene al país en vilo por estos días. Todos piden justicia por la jovencita que resultó asesinada dentro de un contenedor de basura el pasado domingo, luego de que un reciclador la encontrara.

Desde entonces, la presión mediática ha logrado un impacto positivo, haciendo que las autoridades dieran con el presunto asesino en tiempo récord: John Poulos, un estadounidense que era su prometido.

El hombre no tendría escapatoria con todo lo que se ha divulgado: videos donde se le ve al parecer arrastrando el cadáver, rasguños en su cuello presuntamente de la joven tratando de defenderse, su huida a Panamá donde pretendía volar a Turquía, etc.

La noticia ha impactado y ha sido reseñada por varios noticieros de la nación, entre ellos el de Cablenoticias. En una de las emisiones recientes, la periodista Ana María Vélez, no pudo contenerse al sentirse tocada con el crimen, un episodio de violencia contra la mujer del que ella misma fue víctima.

Se rompió en vivo

La periodista relató en el programa ‘La otra cara de la moneda’, lo que vivió con su expareja sentimental, quien casi la mata.

“En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva, gracias a Dios…”, empezó su relato.

De acuerdo a lo que expresó, la justicia no estuvo a su favor. “El sistema judicial a mí, como Ana María Vélez, me falló en aquel momento. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron difíciles para mí. Adicionalmente, la psicóloga que me atendió también me falló, haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio, aquí, en Cablenoticias. Como mujer, como periodista. Quizás, hoy en día, se me aguan los ojos con esta situación, porque a mí también me tocó vivirla…”.

Finalmente, la periodista pidió por el caso de Valentina Trespalacios, para que no quede impune. “Me uno a este llamado nacional, al gobierno nacional; es hora de declarar emergencia por violencia basada en género. Muchas mujeres estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento, durante la grabación de este programa o recibieron algún golpe por parte de su pareja o fueron acosadas en el TransMilenio o fueron acosadas en su trabajo, abusadas sexualmente. Señor Gustavo Petro, presidente de la república, vicepresidenta Francia Márquez; es hora de que le respondan a este país y se declare esa emergencia por violencias basadas en género”.

