Se peinan mientras la gente hace fila, así es la atención en esta EPS

En un vídeo que se hizo viral en redes sociales, dos empleadas de la EPS Sanitas se peinan, mientras una larga fila de usuarios esperan ser atendidos.

Se puede observar a ambas trabajadoras mientras una le teje una trenza a la otra, ante la mirada impotente de las personas que hacía la fila.

La persona que grabó, es un periodista llamado Edwin Suá, que debió ir a realizar un proceso directamente a la entidad, ya que, por los otros medios dispuestos por la EPS le fue imposible realizarlo, al llegar al lugar se encontró con la escena.

“Las trabajadoras de @sanitas haciéndose trenzas mientras usuarios, adultos mayores, hacen largas filas sin recibir atención”, mencionó el periodista en su Twitter.

La reacciones

“Según una encuestadora y la mayoría de medios de comunicación el 62% de la gente está feliz con las EPS, que extraño” menciona un usuario en redes.

“La gente quejándose del mal servicio de las EPS, y miren a los de Sanitas, hasta servicio de peluquería”, “Típico... #Sanitas No hay novedad en esa eps”, “En las oficinas de @EPS_Famisanar se inventan que no hay Sistema para no trabajar y cuando lo hacen siempre tienen errores”. Fueron algunos comentarios, ante la escena que produjo indignación.

Frente a este hecho, aún no hay ningún pronunciamiento de la EPS implicada.

