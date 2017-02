“Queremos dar la sorpresa en la Liga Femenina 2017”

La tolimense Gavy Yoreli Santos confirmó ayer su fichaje con el Atlético Huila para afrontar el torneo profesional colombiano de balompié para damas.

10 Feb 2017 - 3:01am

Tras analizar un par de propuestas que tenía en su carpeta de posibilidades, la futbolista tolimense Gavy Yoreli Santos se decidió por el Atlético Huila para encarar la primera versión de la Liga Femenina Águila.

Cabe resaltar que su trayectoria por Selección Colombia, y participación en diferentes clubes del país en competencias aficionadas, y también internacionales, le permitió ser recomendada en distintos clubes del rentado nacional que se decidieron apostar al campeonato para damas.

“Estuve charlando con varias compañeras, analicé algunas alternativas y al final me decidí por dialogar con Diego Perdomo (el presidente del Atlético Huila femenino). Él me dijo que le interesaría que yo aportara mi grano de arena en su proyecto, el cual me pareció bastante interesante, y por eso firmé el contrato”, indicó Santos.

Y agregó: “Influyó bastante la cercanía con Ibagué, pues no me quería alejar de mi familia, y tampoco del club Soccer Teens (del que es una de las fundadoras)”.

Un equipo que promete

Gavy Yoreli también aseguró que decidió vestirse de amarillo y verde, “porque este equipo promete cosas importantes. Queremos dar la sorpresa en la Liga Femenina 2017”.

En el papel, escuadras como Patriotas, liderada por la internacional Yoreli Rincón, o América de Cali y Santa Fe parten favoritas. No obstante, Santos sostuvo que “nosotras hemos trabajado silenciosamente, sin llamar mucho la atención, y estamos seguras que tenemos las condiciones para dar la pelea y ser protagonistas”.

La mediocampista de 24 años de edad aseguró estar muy feliz, ya que “por fin veremos cumplido un sueño enorme que todas las futbolistas teníamos. Me siento parte del grupo que batalló por merecer este espacio, y ahora que lo tenemos, espero disfrutarlo al máximo y dejar en alto el nombre de mi región”.

Sobre su posición en el Atlético Huila y las expectativas por el debut, dijo que “seré volante de primera línea, cabeza de área. El estreno será ante Patriotas, hay muchas emociones, pero debemos estar tranquilas para tratar de empezar con el pie derecho”.

Programación - Fecha

* Grupo A

- Domingo 19 de febrero

10 a.m.: B/manga vs. Envigado

- Lunes 20 de febrero

3:15 p.m.: R. Santander vs. U. Magdalena

5 p.m.: R. Cartagena vs. A. Petrolera

* Grupo B

- Sábado 18 de febrero

11 a.m.: Patriotas vs. Huila

- Domingo 19 de febrero

12:15 p.m.: Cúcuta vs. Fortaleza

12:30 p.m.: La Equidad vs. Santa Fe

Televisión: WIN Sports

* Grupo C

- Viernes 17 de febrero

5 p.m.: Pasto vs. Cortuluá

- Sábado 18 de febrero

5:30 p.m.: Orsomarso vs. América

- Lunes 20 de febrero

3 p.m.: Pereira vs. Quindío