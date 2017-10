Con Ronaldo y Zidane, el Real Madrid arrasa en los premios Fifa

Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y el gol de 'escorpión' de Olivier Giroud: la ceremonia de entrega de los Premios "The Best" de la Fifa no deparó sorpresas este lunes en Londres, con el Real Madrid como triunfador.

(Foto: AFP - EL NUEVO DÍA) Cristiano Ronaldo junto con el entrenador Zinedine Zindane.

23 Oct 2017 - 3:56pm

Como era de esperar, el conjunto blanco se hizo con los dos premios estelares de la noche, después de conquistar la liga española y la 'Champions' la temporada pasada. Resultado lógico, Ronaldo fue elegido mejor jugador por la Fifa por segundo año consecutivo, en el que puede ser el preámbulo de del Balón de Oro, que será entregado en diciembre por la revista France Football. El elenco de votantes de la Fifa; seleccionadores y capitanes nacionales, periodistas y aficionados, dio su apoyo al astro luso, ganador de cuatro Balones de Oro. Su doblete en la final de la 'Champions' en Cardiff ante la Juventus permanece en la memoria de los aficionados. Ronaldo terminó con 12 dianas como máximo realizador de la competición, por delante de su gran rival del Barça, Leo Messi. "Gracias al Real Madrid, a mis compañeros, a mi presidente. Estoy orgulloso, es un gran momento para mí. Valoro el apoyo de mis fans por todo el mundo. Estoy muy contento", reaccionó Ronaldo ante exestrellas como Diego Maradona, Ronaldo Nazario. Otros galardonados Los dos rivales del portugués, Messi y Neymar, sólo pudieron aplaudirle después de una temporada en la que el Barça sólo conquistó la Copa del Rey. El brasileño cierra el año no obstante con el título honorífico de ser el fichaje más caro de la historia, con los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barça por su traspaso. El galardón al mejor entrenador recayó en el francés Zinedine Zidane, que el año pasado se quedó a las puertas en detrimento del italiano Claudio Raniero, ganador de la Premier con el Leicester. Zidane, que no se considera a sí mismo como el mejor entrenador del mundo, conquistó la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, además de la Liga española con el conjunto blanco. Zidane ha ganado casi todo desde su llegada al cargo en enero de 2016: dos 'Champions' consecutivas, una Liga, un Mundial de clubes, dos Supercopas de Europa y una de España; un total de siete títulos de nueve en juego. "Este trofeo es una locura", reaccionó el francés en una ceremonia conducida por el actor Idris Elba. "Es un honor. Nunca imaginé recibir algo tan importante. Doy las gracias a los jugadores". El once del año contó con cinco madridistas; el arquero fue Gianluigi Buffon (Juventus), con Dani Alves (PSG), Leonardo Bonucci (AC Milan), Sergio Ramos y Marcelo en defensa. Un centro del campo con Luka Modric, Toni Kroos y Andrés Iniesta (Barcelona), y un trío atacante con Messi-Ronaldo-Neymar. El francés Olivier Giroud conquistó el premio Puskas al gol más bonito del año 2017 por su remate estilo 'escorpión' ante el Crystal Palace en enero. El internacional francés se impuso a la venezolana Deyna Castellanos y al arquero sudafricano Masuluke Oscarine. Castellanos se quedó también a las puertas del premio a la mejor jugadora, que recayó en la holandesa Lieke Martens.