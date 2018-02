“Tengo que ser fuerte para no desesperarme”

21 Feb 2018 - 3:01am

Cuando el tolimense Aldair Quintana viajó con tan solo 15 años de edad rumbo a Buenos Aires, para unirse a las divisiones menores del histórico River Plate, soñaba con convertirse rápidamente en un profesional.

Desafortunadamente, las cosas no le resultaron como esperaba en la tierra del tango, por la larga lista de porteros que como él, anhelaban llegar a primera con el equipo de la banda cruzada. Por tal motivo, decidió regresar a Colombia.

Y desde entonces, el ibaguereño ha pasado por varios clubes del rentado nacional, tanto de la B como de la A, pero aún no se le ha presentado la posibilidad de ser titular.

Es por eso que su reciente fichaje con el Atlético Huila lo tiene altamente motivado, toda vez que allí confía en sumar los minutos necesarios para mostrar todo su talento.

Eso sí, antes de firmar con los 'Opitas', estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Pasto. Sin embargo, los 'Volcánicos' enfriaron las conversaciones, y ahí fue cuando apareció la propuesta del Huila, urgido por un guardameta, ante la lesión de Bréiner Castillo.

“Estoy feliz por estar en Neiva. Este es un club donde los jóvenes suelen destacarse, porque acá se le apuesta a los nuevos talentos. Es una mezcla interesante con hombres de experiencia”, sostuvo Quintana.

Y agregó: “Giovanni Banguera es quien ahora reemplaza a 'Brecas'. Yo llegaré a trabajar y esperar mi turno. En mi caso he tenido que ser fuerte para no desesperarme. Siempre he creído en los tiempos de Dios, y estoy dispuesto a asumir su voluntad”.