[Informe especial] El drama de volver a clases sin aulas: muchos colegios siguen en ‘obra negra’

Alrededor de 70 mil estudiantes de colegios públicos vuelven a las aulas y retorna el viacrucis por los colegios sin terminar.

Muchos padres de familia esperaron que con la llegada del 2023 se aplicara en las obras de Jornada Única de Ibagué, lo que dice la tradicional canción de la época decembrina ‘año nuevo, vida nueva’ y se entregarán al menos dos de las 16 instituciones educativas que están pendientes; sin embargo, parece que el panorama no cambia, miles de estudiantes una vez más comenzarán el año escolar sin salones de clase.

Ya lo habían dicho los padres de familia ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Escolar (Ffie), cuando mencionaron que toda la comunidad educativa estaba en la “miseria escolar” ante los constantes retrasos, incumplimientos y fechas de cronograma que se posponen sin que en verdad haya claridad sobre la entrega de las obras.

Por ejemplo, en mayo del 2022, la asesora de la gerencia del Ffie, Nohora Constanza Viloria visitó Ibagué y ante medios de comunicación y la Alcaldía aseguró que el Fondo entregaría siete planteles educativos el año anterior, una vez empezó a correr el tiempo los plazos se fueron ampliando y solo el Carlos Lleras Restrepo se entregó de manera formal, de los demás hay anuncios de fechas, que podrían -como ya ocurrió- estar sujetas a cambios.

Hace unos días, el secretario de Educación municipal, Juan Manuel Rodríguez, en medio de una protesta por la falta de colegios sobre la carrera Quinta, indicó, “el Ffie ha generado una serie de fechas que no se han cumplido, que sin lugar a dudas afectan la educación de nuestros estudiantes y obviamente el desempeño de la educación de Ibagué (...) seguimos haciendo el llamado al Ffie, al Ministerio de Educación para que nos ayude con esta situación que está generando inconvenientes serios”.

Rodríguez señaló que para el 31 de diciembre se había agendado la entrega de las instituciones Sagrada Familia y San José, pero a la fecha las dos presentan retrasos. Para este primer trimestre además se tiene pactada la entrega de la Escuela Normal Superior, la I.E. Santa Teresa y Darío Echandía, “que también presentan situaciones que nos harían pensar que tampoco van a ser entregadas en este caso”, aseveró el secretario.

Hace unos días se bloqueó la carrera Quinta, frente a la I.E. Sagrada Familia, para exigir la culminación del colegio.

De forma particular por la Normal Superior, dijo que se está atento a los mejoramientos que se hacen en el colegio, y que según se ha pactado estaría listo a 31 de enero.

La semana pasada con el regreso de los docentes a los planteles educativos, luego de la temporada de vacaciones, se pudo constatar que de nuevo no hay certeza de cómo se impartirán las clases en los colegios de Jornada Única, o si como ya ocurrió en la Escuela Normal Superior o en la Institución Educativa Sagrada Familia, se tendrá que volver a la alternancia, medida, que según los padres, ha impactado el rendimiento académico de varios jóvenes y que para un sector ya no es opción.

Además, los rectores de varios planteles educativos han alertado de una variación diciente en el número de niños y jóvenes matriculados en sus instituciones. Los estudiantes están dejando los colegios por el impacto que existe en su formación académica. (Ver recuadro: migración educativa).

En diciembre, fue la Procuraduría General de la Nación quien solicitó a la gerencia del Ffie, informar del estado de 68 instituciones educativas en el país pendientes por entregar. En la lista aparece Ibagué por los 16 colegios en trámite.

Desde el Gobierno local se ha dejado claro que la inversión ya sobrepasó lo que se pactó inicialmente. Aunque el convenio comprendía un 70 % de recursos de la nación y un 30 % del municipio, según el alcalde Andrés Hurtado, la Administración municipal ya sobrepasó el 50 %.

Están “mamados” con el Ffie

A raíz de la protesta del miércoles 18 de enero, a las afueras de la I.E. Sagrada Familia, en donde se bloqueó toda la carrera Quinta por varias horas, en Ibagué hizo presencia, al día siguiente, el jueves 19 de enero, la gerente del Ffie, Adriana González, acompañada de su equipo y una delegada del Ministerio de Educación, la directora de Cobertura, Olga Lucía Puentes.

La intención de González era exponer el avance de obra de los diferentes colegios, los contratiempos y que se le ha dicho a los contratistas; sin embargo, fue la misma comunidad quien le dijo a la gerente que no iban a escuchar “el mismo discurso”, pues lo que quieren es soluciones.

En la imagen, el director técnico del Ffie; la gerente del Ffie, Adriana González; Olga Lucía Puentes, directora de Cobertura del Ministerio de Educación y Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación de Ibagué.

“Yo vi esta película ya, vienen a decirnos lo de siempre, nos van a coger colegio por colegio y dónde está la solución, quienes no hayan asistido a reuniones con estas personas desconocen su cinismo. Nosotros no somos payasos doctora (Adriana González) llevamos seis años en esto”, dijo uno de los ciudadanos indignado.

Y agregó, “yo no sé como se puede parar ahí al frente a decir mentiras (...) y los entes de control vienen aquí a nada, qué solución da la Contraloría, la Procuraduría, nada”.

La comunidad reseñó que han agotado todas las vías legales, jurídicas y de hecho en Ibagué y que ante el lamentable incumplimiento están dispuestos a llegar hasta Bogotá e incluso a encadenarse, para visibilizar aún más el complejo panorama de la ciudad.

La comunidad educativa señala sentirse cansada de que les digan mentiras.

“Los estudiantes, los docentes, la comunidad educativa, hemos tenido que trabajar en condiciones indignas, tenemos estudiantes en alternancia, en virtualidad, damos clases en salones que no tienen ventilación, no tienen movilidad, los estudiantes no tienen donde hacer su descanso o donde comerse su lonchera. En esa medida nuestra comunidad ha estado muy esperanzada en la entrega de la institución”, denunció un docente de la I.E. Darío Echandía.

A su vez la rectora del mismo plantel dijo “ustedes son personas que tienen una responsabilidad social con los niños y no la están cumpliendo, se están tirando la educación de los niños. La educación que se propuso era para que los niños estuvieran más tiempo en las instituciones educativas, y pasamos de tenerlos en las instituciones a tenerlos en la casa, hacinados y con una educación que no cumple ningún tipo de parámetros de calidad educativa”.

Las propuestas de Mineducación

Tras las reiteradas quejas, la directora de Cobertura de Mineducación, Olga Lucía Puentes, adoptó algunas decisiones e hizo una serie de propuestas para que se empiece a hacer un mayor control a la ejecución de obra de los colegios.

La primera decisión es el traslado de los recursos del Ffie al Municipio, con la intención de que sea la misma entidad territorial quien ejecute las obras en las I.E José Antonio Ricaurte; San Simón y José Joaquín Flórez, sede principal.

“Ese fue el compromiso de la mesa del 16 de diciembre, lo pidieron ustedes, la obra la realiza la entidad territorial, qué tenemos que hacer para eso, esperar este mes a que se convoque a la Junta Directiva del Ffie para que autorice”, señaló la directora.

La funcionaria reconoció que el Ffie incumplió y no informó a tiempo que no se entregarían obras; y dijo que el San José se entregará el 28 de febrero y la Sagrada Familia a mediados de marzo. Asimismo aseveró que “todo tipo de demora que esté generándose en este momento en obra, implica una sanción económica para el contratista y ya está corriendo”, dijo.

Frente a la ausencia de mano de obra, reseñó que en este momento se requieren 30 oficiales y maestros calificados; el pago para el oficial es un salario mínimo y para la mano de obra calificada un 50 % más.

Asimismo, planteó que desde este lunes, el contratista de obra, el director técnico del Ffie, delegados de Mineducación, Secretaría de Educación municipal, comunidad y entes de control visiten una a una las obras para que se expongan cuáles son las dificultades, se firmen actas de compromiso y se definan eventualmente los planes de contingencia, uno de ellos podría ser que se corra el calendario académico.

“Sentémonos a pensar cuáles son los planes de contingencia y si es necesario en algún escenario que se corra la jornada de apertura, miremosla, primero los niños”, acotó la directora.

¿Sin obreros?

En medio de la mesa técnica, varios representantes de la comunidad académica expusieron el poco control que existe por parte del Gobierno nacional a los contratistas encargados de los colegios.

Alegaron que hay una evidente ausencia de obreros y que con la débil mano de obra que existiría, es muy difícil que los colegios se entreguen a tiempo. Asimismo, advirtieron que los pagos para los obreros son paupérrimos

“Les maman gallo a ustedes que son los que le pagan a ese consorcio y tienen muy poquitos trabajadores, ustedes deben pasar y preguntar ‘ingeniero a dónde tiene la gente’, porque sabe que nos dijeron, que en Ibagué a la gente no le gusta trabajar, pero quien va a trabajar por lo que están pagando”, dijo un docente de la I.E. Sagrada Familia.

Desde la I.E. Darío Echandía también se denunció que una de los excusas de los contratistas ante la baja presencia de obreros es que a algunos les daría miedo ir al sector y que los roben, “trabajan es casi que en horario de oficina, de noche, no pueden poner trabajadores que porque los roban”, acotó.

Los mismos estudiantes y egresados de la Sagrada Familia han advertido que aunque se quiera al colegio le falta aún mucha intervención, todo por un evidente retraso en el cronograma.

Migración educativa

La falta de aulas y los métodos aplicados para ver clases como la virtualidad, la alternancia, o el traslado a otros colegios, sedes o espacios, han generado que los padres de familia opten por cambiar a sus hijos de colegio y los matriculen en otras instituciones educativas que brinden mayores garantías.

Es que en la búsqueda de sedes para recibir clases, muchos alumnos han visto que el nuevo espacio al que deben acudir para estudiar es más lejano, o reducido y que la calidad e intensidad académica disminuye.

Los padres de familia han manifestado que con los incumplimientos se les está negando el derecho a la educación a los jóvenes.

La rectora de la I.E. Sagrada Familia reseñó que solo entre el lunes y martes de la semana anterior se retiraron 87 niños del colegio, “si no tenemos colegio, después por la cobertura educativa empiezan a sobrarme docentes y el colegio se va a ir al piso (...) seguro que en una semana tendremos menos de la mitad de los estudiantes en el colegio”, sostuvo la directiva.

Otro docente de la I.E. Darío Echandía señaló, “los estudiantes venían con la esperanza de iniciar el 2023 en una nueva infraestructura y ha comenzado ya la deserción, a retirarse. Nuestra comunidad como muchas de las de Ibagué, es vulnerable, se necesita su infraestructura y su institución”.

En la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, se reseñó que disminuyó casi la mitad de jóvenes matriculados, “desapareció casi media jornada de nuestra institución y eso implica que un porcentaje de docentes o tiene que pedir traslado o ellos deben retirarse (...)”, reseñó un padre de familia.

En la I.E. San José ocurre una situación similar, “nuestra cobertura cuando teníamos capacidad era para 1.200 estudiantes, pasó a tener menos de mil y hoy en día tenemos una deserción escolar de 70 estudiantes aproximadamente”, dijo la coordinadora del plantel.

En la I.E. Jorge Eliecer Gaitán llevan esperando más de cuatro años.





Ustedes son personas que tienen una responsabilidad social con los niños y no la están cumpliendo. - Rectora de la I.E. Darío Echandía.

Datos

- 26 colegios están comprometidos bajo convenio para obras de construcción y mejoramiento.

- La primera protesta del año en Ibagué fue por cuenta de la inconformidad de los padres del colegio Sagrada Familia por el incumplimiento en la entrega de obras.

- 10 colegios se han entregado por parte del Ministerio de Educación en Ibagué.

- En el balance que hace el Gobierno local se dijo que de los 10 proyectos entregados, ya hay varias querellas por humedades, inundaciones y control de aguas lluvias que requieren la intervención del contratista como garantía.

- Las obras de Jornada Única se pactaron bajo el convenio interadministrativo 1291 del 2016 por $217.121 millones. Inicialmente el Ministerio de Educación inyectó $109.545 millones y la Alcaldía $84.465 millones.

