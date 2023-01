[Informe especial] Las rutas de evacuación cercanas al Machín y su ‘eficiencia’ en las regiones

Contenido Exclusivo

Tras las recientes alarmas que trajo consigo la actividad volcánica del Cerro Machín, la Alcaldía compartió las rutas de evacuación de diferentes corregimientos en su área de influencia. No obstante, algunos pobladores alertaron que existen dificultades sobre las vías trazadas.



Con la disposición de diez rutas de evacuación para las comunidades que colindan con el área de influencia del Volcán Cerro Machín (VCM), varias discusiones en términos de prevención de riesgos y desastres volvieron a tomar lugar en las Juntas de Acción Comunal en varias veredas del área rural de Ibagué.

Entretanto, rutas de evacuación ‘tradicionales’ como el denominado Camino Nacional que pasa por el corregimiento de Toche o el Camino Bolivariano que se puede encontrar en Tapias, volvieron a ser sujetos de evaluación por parte de las comunidades que, al mismo tiempo, continúan a la expectativa frente a VCM, pero con relativa calma amén de disminuir las alarmas que han acaecido en el casco urbano de la capital tolimense.

Así pues, EL NUEVO DÍA realizó un recorrido informativo, consensuado con los diferentes presidente de las juntas veredales de los corregimientos, con el fin de conocer cómo las comunidades se relacionan con el entorno que está dentro de los linderos del Machín, sus actividades económicas y las medidas preventivas ante una eventual erupción.

Camino a los ‘linderos’ del Machín

Tomando la ruta desde el corregimiento Toche, para llegar al VCM es necesario transitar por la vía que conduce a Tapias, sendero por el cual se atraviesan veredas como Ceilán o Machín.

En el trayecto, y a la fecha de la visita de EL NUEVO DÍA, se encontró una maquinaria amarilla que tenía afectada una de sus llantas. Según habitantes de la vereda, desde hace siete meses se encuentra emplazada en el sitio, sin ningún tipo de actividad.

Cerca a la entrada principal del cerro, existe una escuela que tiene vista directa a los dos domos principales de la estructura volcánica.

Al lado del plantel educativo, se ubica la entrada principal hacia la laguna que está dispuesta sobre el cráter del VCM. Allí esperaba Ricardo Giraldo, presidente de la vereda Machín, quien se dispuso a orientar el camino hacia las fumarolas.

Entrada principal a la laguna del Volcán Cerro Machín

En un camino de trocha, el recorrido por todo el ecosistema del Cerro Machín duró cerca de cuatro horas. Entretanto, la tranquilidad en el cráter es evidente. El ruido de las aves se mezcla con la relativa calma que hay a las afueras del entorno.

“Se especulaba sobre el volcán que estaba temblando constantemente y que emanaba ceniza. Para la ciudadanía, hay que tener tranquilidad. Se debe tener cuidado, es un cerro activo”, contó Giraldo.

A su vez, alertó sobre el sistema de evacuación que emitió recientemente la Administración municipal.

“Las rutas de evacuación son caminos que están en pésimas condiciones. La vía hacia Salento también está en malas condiciones, ni la Alcaldía ni la Gobernación le han puesto atención. No tenemos un plan de contingencia ni señalizaciones”, aseguró.

Vivienda ubicada en el cráter del Volcán Cerro Machín.

Seguidamente, Giraldo fue crítico con el hecho de que, supuestamente, las alarmas tempranas no estaban funcionando hasta hace dos meses. “Arreglaron las de Toche y Alto de Toche, pero las de la vereda el Guaico, El Moral y Tapias no están habilitadas. También hay problemas en la vereda Machín, porque no me han dotado del radio de comunicación”, manifestó.

Fue enfático en que la vida cotidiana en los linderos del VCM es tranquila. “Yo llevo más de treinta años, soy nacido en la zona, y siempre ha temblado. Hay cambios de tiempo cada que tiembla, o hace verano o hace invierno. Como tal, lo del VCM lo tenemos claro, pero son muchas las alarmas que se riegan en las redes sociales, lo que genera especulaciones alrededor”, narró.

Y apostilló: “La prioridad de nosotros son las vías terciarias. Le hicieron un mantenimiento muy limitado. Hacen falta alcantarillas, badenes. Hay que ‘meterle’ atención al tema, y con más prioridad por la cercanía al volcán”.

La vía de acceso a la laguna del volcán se encuentra en pésimas condiciones.

Diligencias de evacuación en Toche

En el corregimiento de Toche aún persisten las memorias de los sismos registrados durante el 2008, los cuales fueron producto de una fuerte actividad volcánica al interior del Cerro Machín. Para llegar al sitio, es más fácil utilizar la vía dispuesta desde Cajamarca, la cual el Alcalde de dicha población ha adecuado y mantenido constantemente.

En ese entonces, varias viviendas e infraestructuras terminaron afectadas de gravedad. Quizá la más rememorada es la iglesia que yacía en el caserío en aquel entonces, sitio que fue demolido durante los años subsiguientes, por lo que se terminó perdiendo una de las arquitecturas más destacadas del sitio.

Fotos Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA. El corregimiento de Toche posee dos rutas de evacuación.

Además, producto de la emergencia y el pánico de aquel momento, varias personas salieron de la región, llegando incluso a vender sus propiedades rurales a precios que, según habitantes, podían conseguirse desde los $50 mil pesos.

Con el paso de los años, los pobladores de Toche se han adaptado a las dinámicas del VCM. Con múltiples posibilidades de turismo a base de la oferta de sus ecosistemas, el crecimiento económico de la zona ha estado ligado a la presencia del Machín.

Así las cosas, la Alcaldía de Ibagué dispuso de dos rutas de evacuación, la número 6 que comprende un trayecto desde el caserío hasta Salento (Quindío); y la número 7 que conduce hasta el corregimiento Juntas, por una ‘trocha’ reconocida como el Camino Nacional entre sus pobladores.

Algunos tramos de la vía a Salento están encharcados y enlodados.

Por una parte, el fuerte arraigo agrícola se debe a las gran cantidad de minerales que albergan sus suelos. De otro lado, su cercanía con el bosque de palma de cera, aguas termales naturales, fumarolas y paisajes de bosque húmedo montano, ha hecho proclive la aparición de servicios de hostelería y oferta gastronómica en la región, asunto que poco a poco ‘tecnifican’ desde Asoturtoche, su asociación de turismo.

Élmer Espitia, presidente de la asociación, indicó que “al presidente de la junta le dieron un kit compuesto con un chaleco, un silbato y un megáfono. Nos han dicho que debemos tener linterna, botellas de agua. Nosotros llevamos bastante tiempo por acá, nos encontramos tranquilos frente a la situación del volcán”.

Entretanto, aseguró que el camino de evacuación hacia Juntas “es muy antiguo, debe ir una persona que lo conozca. Pero con el estado actual de esa vía, nadie se mete por ahí. La ruta de evacuación está a medias”.

Una ‘sensación’ similar tiene Rosalba Buriticá, líder y habitante del corregimiento, quien posee y administra una radio que mantiene constante comunicación con la red de monitoreo del VCM. “Nosotros tenemos tres reportes en el día, comunicados con Cajamarca, ‘Alpha 4’, Tapias.

Rosalba Buriticá está encargada de la radio de comunicaciones del Toche.

“La ruta de evacuación de nosotros, es inservible. Aquí vinieron a hacer un reporte de la Alcaldía, hablé con Andrés Hurtado por videollamada. Le dije que estamos tranquilos pero que necesitamos las rutas en buen estado y los kits de emergencia. Él me contestó que de eso se hacía cargo el Gobernador. La única que tenemos es la vía a Salento, donde hay una pérdida de la banca para la zona del Quindío”, comentó Buriticá.

La mujer ha vivido toda su vida en el corregimiento. Durante los últimos años, y con la proliferación del turismo en la región, adecuó su vivienda para recibir y atender visitantes desde el servicio de hostelería.

Y agregó: “Estamos quedados con el tema de vías. Nadie tiene un kit de emergencia, somos dejados y nos vamos acostumbrando a esas cosas. Nosotros no podemos evacuar por la vía a Juntas, de aquí para arriba, desde la vereda Ceilán, podrían evacuar, pero nosotros no. Eso es camino de herradura hasta el Cañón del Combeima, eso está comido por la maleza”.

Además, aseguró que con el pánico acaecido durante el pasado diciembre, la afluencia turística bajó en la región, asunto que otros pobladores corroboraron al recordar las ‘bonanzas’ de fin de año.

En Tapias, ‘¿se hace camino al andar?’

Ubicado al suroriente de la zona de influencia del VCM, el corregimiento Tapias también padeció las inclemencias de los sismos acaecidos en 2008. Entretanto, también sigue presente en las memorias de sus pobladores la evacuación de aquel entonces, la cual generó ‘agruras’ entre la comunidad rural, toda vez que no se cumplieron gran parte de los acuerdos pactados en las ayudas humanitarias de ese momento.

Entretanto, la comunidad rural tiene habilitada como ruta de evacuación la número 8, denominada tradicionalmente como el ‘Camino Bolivariano’, toda vez que dentro de las narraciones locales, se dice que Simón Bolívar transitó por este sendero durante la época colonial.

La ruta de evacuación por el Camino Bolivariano se encuentra ‘taponada’ en uno de sus puntos.

Incluso, entre los pobladores se extiende el mito de que, en el tramo conocido como ‘Mal Paso’, por la ruta de evacuación, el ‘Libertador’ se cayó durante una de sus travesías junto a sus ‘bestias’ de viaje durante una de sus expediciones.

El presidente de la junta de la vereda, Antonio Hernández, ha vivido toda su vida en los linderos de Tapias. Entretanto, afirma que se han generado muchos debates en el casco urbano producto de los últimos sismos del volcán.

“El pánico no se dio tanto acá. No se puede decir que estamos súper bien. Desde lo acontecido en 2008, algunas personas se fueron y otras llegaron. Se ha procurado desde entonces estar alerta”, explicó.

Respecto a la ruta de evacuación, afirmó que “es por un punto llamado ‘La Palmita’. Vamos a Corrales, nos ‘botamos’ por el Camino Bolivariano, y hay muchas partes por donde se puede transitar, hay ‘atajos’. Se sigue el camino y se podía salir a Llanitos”.

Antonio Hernández, presidente de la vereda Tapias junto al letrero de bienvenida al corregimiento.

Sin embargo, puntualizó que “la llamada ruta de evacuación no funciona. Esas personas que trazaron eso, no han ido por allá. En este momento no hay ruta, el camino está tapado. Vamos a ir un grupo pequeño los próximos días para tratar de destapar al menos hasta La Palmita, pensando en que después se involucre al comité de trabajo de la junta”.

Y en ese sentido, esta redacción constató que, dentro del trayecto trazado junto a delegados de la gestión del riesgo en el corregimiento y el presidente de la junta de Tapias, sobre el final de la ruta de evacuación, la maleza se ‘come’ al sendero, producto de un taponamiento. Hasta cierto punto, la vía es transitable debido a la intervención de quienes lo usan para llegar a sus fincas.

“Decir que no sucede nada es falso. El temor mío como presidente de la junta es que, en el pasado, los sismos averiaron muchas casas. La ruta es la única que hay. Es un camino ‘durito’. De Tapias a La Palmita hay cerca de hora y media para llegar al primer punto de encuentro. Hay muchos atajos que dan bajando la vía, pero la mayoría están en propiedades privadas. Teníamos un camino de seis metros de ancho, ¿por dónde se van a ir los niños y las mujeres, si eso está tapado? Si nos ‘botamos’ por el lado de El Salón, la carretera está, mejor dicho… Pensamos en ese entonces que era un hecho que en dos meses nos habilitaban la vía, y hubo personas que donaron tierras para hacer un albergue”, narró Hernández.

Falla geológica conocida como El Salón.

No obstante, también contó que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo llegó al corregimiento a hacer revisión de los elementos. Según Hernández, arreglaron la radio de comunicación y se encontraron con que las alarmas estaban descargadas. Los hechos tuvieron lugar hace unos veinte días, aproximadamente.

“Tenemos una dotación de un megáfono con sirena, un extinguidor, y un chaleco, se le entregó a un muchacho que ayuda con ‘Gestión y Riesgo’ para ver cómo evacuamos”, contó el presidente veredal.

Arriesgar la vida hacia Los Túneles

Los pobladores del corregimiento Tapias, y las veredas El Guaico, El Moral, El Ingenio, Los Naranjos y Cataimita, pueden encontrar una salida al casco urbano de la ciudad por la vía que conduce al sector conocido como Los Túneles.

La carreteable también figura como una ruta de evacuación, la número 9, en la información suministrada por la Administración municipal. En esta, transitan un gran número de pobladores que buscan sacar sus productos.

Conductores de mixtos de transporte y demás, arriesgan sus vidas a diario por el pésimo estado de la ruta de evacuación hacia Los Túneles.

Entretanto, esta vía es reconocida por tener varios puntos críticos de tránsito, derivados de múltiples fallas geológicas que componen el terreno de la zona. Los puntos más ‘neurálgicos’ son los conocidos como la ‘falla de Andrés’ y el sector de ‘El Salón’.

En un recorrido, el equipo de EL NUEVO DÍA abordó una de las líneas de transporte, comúnmente conocidas como ‘mixtos’, el cual se ‘encarriló’ hacia Ibagué sobre la 1 de la tarde.

Tras haber avanzado unos kilómetros, a la altura de la vereda El Ingenio, un derrumbe tenía atascado del otro lado a una línea de transporte. Mientras continuaban cayendo las rocas hacia la pendiente, un grupo de personas trabajaba para destapar la obstrucción con picas, palas y azadones.

Ante la dificultad, el tránsito se detuvo por cerca de 4 horas, según quienes se encontraban en el sitio. Luego de haber ‘destapado’ la vía, uno de los mixtos ató al otro mediante cadenas para evitar un atasco sobre las piedras y el lodo. Mientras continuaban cayendo piedras de la peña derrumbada, uno de las líneas de transporte pasó el derrumbe, arriesgando su vida ante la pendiente.

El conductor es Robinson Rojas, quien contó que: “Tenemos maquinaria pero no nos envían los operarios. Había uno muy bueno pero se le acabó el contrato y hasta el momento no lo han vuelto a renovar. Pero los que pagamos el ‘pato’ somos los campesinos y los transportadores.

“Esta es la ruta de evacuación que da a Boquerón, Los Túneles. Esto es arriesgar vidas y el ‘plante’ de uno, y también la mercancía de los usuarios. Hace rato tocamos fondo en este tema porque ha tocado llegar por acciones para ver si logramos que la maquinaria sea permanente, no un operario que dure ocho días y que veinte días la vía esté en mal estado”, acotó.

Así pues, tras haber superado el obstáculo, Rojas enfatizó en que, la semana pasada, también destaparon El Salón con azadón.

En ese sector, se encontraba Luis Eduardo, habitante que tiene su morada cerca a la falla geológica.

“La falla siempre ha estado acá, desde hace mucho tiempo. Tenemos el problema de la maquinaria, no nos apoyan cuando se tapa la vía. Desde el 20 de diciembre, la que dispuso la Alcaldía está ‘parada’, a cien metros del derrumbe, por lo que nos ha tocado destapar con pica y pala. A veces nos demoramos mediodía o un día, depende del derrumbe. Incluso, ha tocado ‘jalar’ las chivas con fuerza humana”, indicó.

Y agregó: “Se les acabó el contrato y esta es la fecha en la que todavía no (se sabe nada). Pedimos que nos tengan en cuenta porque, ¿y el Machín? No tenemos más vías de acceso, la vía del ‘Libertador’ no sirve, y las de abajo mantienen igual que esta”.

En efecto, metros después se encontraba la maquinaria amarilla estacionada al lado de una vivienda rural. Sobre las 5:30 de la tarde, el mixto arribó al barrio Los Túneles, tras superar el ‘barrizal’ que componen el interior de los mismos, para después finalmente encontrar la vía principal de Boquerón.

