Nueva importaciÃ³n de semillas

Nueva importación de semillas

Con precios por debajo de los del mercado, Fedegán pone a disposición de los ganaderos semilla importada de alta calidad para producir forrajes.

3 Sep 2011 - 8:38pm

Un nuevo impulso dará Fedegán a la productividad de la ganadería, al implementar estrategias para mejorar la alimentación de los animales con renovación de praderas y producción de forrajes con semillas de alta calidad.



Alfonso Bejarano Acosta, gerente de Proyectos Estratégicos de Fedegán, señala que están disponibles en el Almacén virtual de Insumos Agropecuarios, Almagán, semillas de pastos Braquiarias, variedades Decumbens, Humidicola, Brizantha Piata y Dictioneura, y que en octubre llegarán Panicum Maximum, variedades Mombasa y Tanzania, y Leguminosas: Estilosantes Campo Grande. También vendrá Braquiaria Toledo (Xaraes).



Estas semillas son importadas directamente por Fedegán desde Brasil, con un precio que está por debajo del mercado entre 12 y 24 por ciento (ver tabla), gracias a un acuerdo de exclusividad con la empresa Brasilera Sementes Safrasul Ltda.



Asistencia técnica

Lo importante de este programa, afirma José Félix Lafaurie Rivera, presidente Ejecutivo de Fedegán, es que contribuye a fortalecer uno de los factores más importantes para elevar la capacidad competitiva de la ganadería. Con la provisión de semillas el gremio apoya al ganadero para que mejore la producción de forrajes y, en consecuencia, la producción de carne y leche, amén de obtener unos muy buenos precios, mejorando de esta manera la estructura de costos.



“Es una estrategia complementada con apoyo técnico al ganadero, que va desde la selección de las variedades, el manejo de campo, incluida la preparación de suelos, riego, siembras, fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha y manejo de los diferentes procesos de suministro en verde o conservados en ensilaje, henolaje o henificación. Dicho apoyo se basará en atención personalizada por diferentes medios y eventos grupales mediante seminarios, talleres, giras y días de campo, entre otros”.



En efecto, advierte Alfonso Bejarano, el programa de Semillas Forrajeras dispone de un asesor especializado que está en capacidad de brindar indicaciones y sugerencias, dependiendo de los suelos, climas, zonas y los demás temas inherentes al cultivo de cada variedad.



Para comunicarse con este asesor el ganadero podrá hacerlo a través de correo electrónico tgonzalez@fedegan.org.co, o la línea gratuita nacional (018000 914289), y Línea Gratuita de Atención directa en Bogotá 7009198 de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, o mediante el Chat de Almagán (www.almagan.com.co).



También el programa brinda asesoría personal a los ganaderos interesados en adquirir semillas forrajeras que visitan las oficinas de la Gerencia de Proyectos Estratégicos.



Utilizar la web

Las ventas de estas semillas se harán por medio virtual mediante compra a través del portal web. En las regiones los ganaderos pueden acercarse a las Unidades Regionales de Desarrollo Ganadero, URDG, de Fedegán, y contactar al Gestor Comercial de Proyectos Estratégicos, o al Profesional de Gestión de Salud Animal. La cantidad mínima de semil­las que venden es de 10 kilos.



Cuando se utiliza el portal www.almagan.com.co, el ganadero debe hacer uso de pagos electrónicos, es decir, transferir directamente el valor de la compra de su cuenta corriente o de ahorros a las cuentas de Fedegán - Almagán. También puede hacerlo con cargo a su tarjeta de crédito o débito o igualmente, con tarjetas de afinidad Almagán Banco Agrario y Almagán Davivienda.



Cuando la compra de la semilla se hace directamente en la URDG, el ganadero debe previamente cancelar el valor de la semilla, consignando en el BBVA (cuenta corriente No. 493-007546, o en Davivienda (cuenta corriente No. 005869998954), o en el Banco Agrario (cuenta corriente No. 30820000309-0), y enviar o entregar fotocopia de dicha consignación al funcionario de Fedegán.



Entrega en 4 días

Las entregas de las semillas adquiridas por intermedio del portal web de Almagán o en forma personalizada se harán en el sitio indicado por el ganadero (domicilios urbanos) al momento de la correspondiente compra, dentro los cuatros días hábiles a partir del momento en que la Gerencia de Proyectos Estratégicos recibe la información completa de la respectiva compra.



Cabe resaltar que el Programa de Forrajes sólo envía productos a domicilios urbanos, por lo cual no se manejan domicilios rurales.



“Estes es un gran esfuerzo de Fedegán para beneficiar a todos los ganaderos, y para propiciar el uso de tecnologías de información, una de las vías para avanzar en el proceso de modernización del sector”, concluye Lafaurie Rivera.