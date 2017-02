Un 59% de los colombianos ingresa al menos 10 veces al día a redes sociales

En el marco de la celebración del Día Mundial de Internet, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna Sánchez, entregó detalles de la encuesta de Uso y Datexco, la cual reveló que el 59% de los colombianos accede a redes sociales, al menos, diez veces al día, mientras que el 8.1% ingresa, más de 50 veces.

18 Mayo 2016 - 5:01am

Según Luna uno de los datos más reveladores es la manera en la que los colombianos aprendieron a usar internet. El 42% lo hizo de manera autodidacta, mientras que el 14% manifestó haber aprendido de un hijo, nieto o sobrino, es decir, de la generación de nativos digitales que nació después de 1995. Además sostuvo que el 47% de los colombianos reduce sus horas de sueño por conectarse a la red.

En ese sentido Luna destacó el aumento en el uso de internet en el país e informó que se pasó de 2 millones de conexiones en 2010 a 12.4 finalizando 2015, según él debido al despliegue de infraestructura tecnológica en diferentes regiones del país.

No todo es ocio

Luna aseguró que el estudio demostró la incidencia que ha tenido internet en el país, y cómo revolucionó el comportamiento de los colombianos. En ese sentido el ministro informó que el 66% de los ciudadanos encuestados aseguraron que la internet se ha convertido en una herramienta que genera más oportunidades de trabajo, razón por la cual la modalidad de teletrabajo está tomando fuerza entre los colombianos y actualmente 282 empresas han firmado el Pacto por el Teletrabajo con Mintic.

El sondeo también dejó ver que las aplicaciones de negocios, salud y transporte han adquirido mayor relevancia entre los colombianos, y que las relacionadas con temas educativos se ubicaron en quinto lugar, lo que evidencia una gran oportunidad entre los emprendedores y empresarios digitales, a quienes el ministro Luna hizo un llamado para que le apuesten a nuevas propuestas de valor y así las aplicaciones de dichos temas puedan continuar su posicionamiento en el mercado.

SEGURIDAD EN LA RED

Además de evidenciar las diferentes maneras en las que utilizan internet los colombianos, el sondeo también reveló que a pesar de que el 66% de los colombianos no cree que los menores de edad a su cargo estén seguros cuando navegan en internet, el 64% no los acompaña o asesora, quedando expuestos a riesgos como el gromming, el sexting y el ciberacoso, entre otros, y además, el 72% de los encuestados no están familiarizados con estos términos.



“En TIC CONFÍO, es un programa que busca ayudar a la ciudadanía a desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC haciendo uso del PoderDigital y buscando reducir la brecha digital entre padres e hijos. La seguridad de los niños, niñas y jóvenes en internet es una responsabilidad de los padres, y las mejores herramientas para el cibercuidado son la confianza y la comunicación que los adultos tengan con ellos”, sentenció el ministro.





INTERNET INCLUYENTE

El ministro de Mintic señaló que en la encuesta también participaron personas con discapacidad visual y auditiva. El 81% de ellos consideró que su condición no es un obstáculo para usar internet y el 78% manifiesta, además, que es una herramienta que les brinda posibilidades de inserción laboral.



“El proyecto ConverTIC, es un gran aliado de esta población, porque pone a su alcance el servicio de descarga gratuita de los softwares Jaws y Magic, así como ciclos de alfabetización, que les permiten hacer uso integral de los computadores. Por medio de esta iniciativa, la inclusión tecnológica abre las puertas de la inclusión social, educativa, laboral y cultural a las personas ciegas y con baja visión”, dijo Luna Sánchez.