Necesita ser trasladada de urgencia a Bogotá

Lucila Perdomo de Ticora sufrió una crisis hipertensiva, ahora permanece sedada y conectada a un ventilador respiratorio, a la espera de ser traslada a un centro médico.

5 Ago 2017 - 3:01am

Desde el pasado 30 de julio, Lucila Perdomo de Ticora, de 64 años, permanece en la UCI del hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, a la espera de que Salud Vida EPS la remita a un centro asistencial en Bogotá para someterla a una neurocirugía.

Su hija, Viviana Ticora, aseguró que la mujer sufrió una fuerte crisis hipertensiva a las 11 de la noche del pasado 29 de junio, cuatro horas después la presión arterial se elevó aún más, desde entonces está sedada y conectada a un ventilador respiratorio para mantenerla con vida. El episodio habría derivado de una ruptura aneurismática de una arteria cerebral.

“Mi mamá está muy mal, el reporte médico es que los signos vitales cada vez son más bajos, está muy hinchada. Las horas pasan y continuamos esperando que autoricen la remisión a Bogotá”, indicó.

Y agregó que la entidad de salud no ha actuado con diligencia en su caso, pues poco o nada saben sobre el traslado a la capital del país. Debido a esto, la mujer ya presentó queja en la Personería, buscó ayuda en la Secretaría de Salud e interpuso una tutela.

“Ya son seis días en muy mal estado y nadie me ha dado una razón. Requiere con urgencia el desplazamiento. A mí me han dicho que la EPS tiene problemas económicos y por eso no han autorizado”, aseguró la mujer. Esta redacción se comunicó con la entidad de salud para conocer su versión del caso, sin embargo, al cierre de esta redacción, no se había pronunciado.