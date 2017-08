“Fotomultas no están descartadas en Ibagué”: Secretario de Tránsito

El vocero de esta cartera, Hernán Silva Calderón, indicó que con la nueva reglamentación del Congreso que redujo la participación del privado al 10 por ciento, no se descarta esta iniciativa a través de las cámaras que están conectadas al C4.

11 Ago 2017 - 3:01am

EL NUEVO DÍA: Se ha dicho que la Secretaría de Tránsito no ha firmado el convenio con la Policía de Tránsito y por esta razón no hay control ¿qué ha pasado con respecto a este tema?

Hernán Silva Calderón: Hay una demora administrativa en la Dirección General de la Policía nacional, pero que creemos que en el transcurso de hoy (ayer) o antes de que termine esta semana se pueda dar la solución. A través de la Secretaría General de la Policía se está revisando todos los convenios interadministrativos suscritos con los municipios y no es sólo con Ibagué, ya que hay unas deudas y unos compromisos que fueron adquiridos por las administraciones anteriores y que realmente no se han liquidado o no se cumplieron.

Específicamente en Ibagué, en el 2015 hubo un convenio que se realizó con la Policía de Tránsito y en su momento la administración anterior comprometió un recurso para el pago de combustible y la adquisición de una patrulla necrodactilar para los levantamientos en accidentes. Infortunadamente ese convenio tuvo un reparo, porque específicamente el combustible lo comprometieron a través de una licitación pública que fue declarada desierta y el compromiso de la patrulla necrodactilar quedó en vilo.

Esta administración lo que hizo fue sentarse con la Policía, arreglar ese convenio y fijar un compromiso para que en el 2018 tengan el combustible y la patrulla necrodactilar, en este sentido la Secretaría General de la Policía nacional está evaluando el trámite administrativo que se debe solucionar esta semana para que la Policía empiece cumpliendo con su control sancionatorio.

END: ¿Qué tiene que ver el incumplimiento del convenio de suministro de gasolina con la firma del convenio para la imposición de comparendos?

HSC: Tiene que ver porque para suscribir el nuevo convenio tiene que haber una liquidación de los convenios y contratos anteriores, y esta liquidación del 2015 no se realizó por la administración anterior. Nosotros lo que hicimos fue direccionar ese convenio, ajustarlo y comprometerlo para poder liquidarlo el año entrante.

END: Es decir, eso es lo que impide la firma del nuevo convenio?

HSC: Lo que ocasionó es que la Policía nacional a través de la Secretaría General revisara todos los convenios no sólo el de Ibagué, y emitiera un concepto para poder firmar el nuevo convenio con la Secretaría de Tránsito, por eso la demora, que es un trámite administrativo pero nunca hubo un reparo por parte de la Dirección General, ellos también se tienen que blindar jurídicamente porque son objeto de auditoría de todos los entes de control.

END: ¿Cuántos días ha estado la ciudad sin control de la Policía de Tránsito?

HSC: Nunca ha estado sin control de tránsito. Aquí se han realizado periódicamente acciones de regulación con la Policía de Tránsito, lo que pasa es que tenemos 50 policías que no son suficientes.

Entonces, nosotros a través de este convenio y de una estructura administrativa estamos buscando la creación de los agentes de tránsito y pueda haber un equipo como lo tienen las demás ciudades, mixto que pueda realizar actividades sancionatorias y una efectiva regulación.

Reitero, la Policía no ha dejado de trabajar, están atendiendo los accidentes de tránsito, no tienen capacidad sancionatoria por el momento, pero lo que sí tienen es una capacidad pedagógica.

END: ¿Cuánto tiempo lleva la ciudad sin el apoyo?

HSC: Se lleva 20 días.

END: ¿Se supone que al no existir el convenio los recursos que percibe la Secretaría no están ingresando?

HSC: Al no haber capacidad sancionatoria esto podría generar esta situación, pero lo que le puedo decir es que este año la Secretaría de Tránsito ha recaudado dos $1.072 millones en materia de comparendos y de cobro de cartera muy superior a la del año anterior, que fueron mil 600 millones de pesos, y muy superior a la de 2015 que fue alrededor de mil 800 millones.

Puede que se genere un traumatismo, un déficit, pero no es algo que realmente nosotros no tengamos previsto porque para eso estamos ejerciendo un cobro coactivo donde estamos recuperando una cartera morosa para el municipio.

END: La idea entonces es que el tema de las sanciones se retome cuándo...

HSC: La idea es que mañana (hoy) tiene que quedar solucionado. Nosotros hablamos con el Director Nacional de la Policía y le dijimos que lo más pronto posible le diera viabilidad al convenio que lo tienen ellos, no es por ningún descuido de la Administración, nosotros radicamos la solicitud el día 13 de junio con mucha antelación a la finalización del convenio, la misma Secretaría General nos ha dicho que el día de hoy (ayer) el tema quedaba solucionado.

END: Usted mencionaba que 50 policías de tránsito es insuficiente. Existe la posibilidad de que se incremente?

HSC: Nosotros lo estamos exigiendo porque pagamos alrededor de 122 millones de pesos mensuales por ese convenio y la Policía nos está pidiendo 142 millones en este nuevo. Nosotros creemos que sí podemos dar los 142 millones de pesos siempre y cuando se nos incremente 10 policías de tránsito y en especial, la administración quiere la participación de la mujer, eso quedó estipulado en el convenio y por eso la demora en el trámite administrativo que está en la Dirección General de la Policía.

END: ¿Qué pasó con los agentes de tránsito que se habían traído de Medellín. Volverán para generar mayor recaudo?

HSC: Realmente a través de la Secretaría de movilidad de Medellín y del Instituto de Tránsito, el año pasado en el período de fiestas se trajeron 60 agentes de tránsito que estaban en período de certificación para su posterior curso. Ellos vinieron a regular el tránsito y lógicamente realizaron unas actividades de capacitación y la gente que estaba interesada tomó el curso.

Ahora con el proyecto de la reestructuración administrativa donde vamos a crear nuestros agentes de tránsito, toda la gente de Ibagué que esté certificada se les va a realizar la respectiva convocatoria para tener un cuerpo de agentes de tránsito de 60, que entraría a apoyar a los 60 de la Policía Metropolitana, para un total de 120 agentes que es lo que debe tener la ciudad.

END: ¿En qué tiempo se presentaría la iniciativa?

HSC: Nosotros creemos que en octubre ya debe estar el proyecto en el Concejo y una vez sea aprobado sacaremos la convocatoria y los que cumplan con el perfil, preferiblemente de Ibagué, serán vinculados inmediatamente.

Preguntas y respuestas

END: ¿Qué va a pasar con el tema la tarifa de buses?

HSC: Quien dirige, controla y administra la operación del transporte público en la ciudad de Ibagué es la administración municipal a través de la Secretaría de Tránsito. Nosotros no interlocutamos con Sitsa, Sitsa no es el vocero oficial para estos temas.

Nosotros interlocutamos con todos los actores del transporte: gerentes de empresas, dueños de busetas y conductores. Por eso, hemos citado a una reunión la semana entrante para discutir el aumento de la tarifa.

Y no es que vaya a ser el incremento que Sitsa está proponiendo, porque se tiene que hacer un estudio para que nosotros a través de todo este conglomerado poder mirar si sería viable el incremento y que sea de la mejor manera para que no afecte la economía del ciudadano en la ciudad.

END: ¿En qué va el Sistema Estratégico de Transporte?

HSC: El Setp está en el periodo de los estudios de estructuración financiera, jurídica y técnica del mismo a través de Findeter. Nosotros tenemos que pasar en noviembre la propuesta al Ministerio de Transporte y a Planeación nacional para poder adquirir lógicamente lo que se quiere para la ciudad.

Hay una mesas técnicas que se están realizando cada 15 días en el Ministerio de Transporte y estamos en ese estudio. Se ha traído a un consultor -asesor en la ciudad el cual se tiene que encargar de coordinar todo esta situación con la presencia de los diversos actores- pero lo que se quiere es crear una sola empresa donde haya participación de todos y no haya un monopolio de una sola empresa.

END: ¿En qué va el tema de la operación del software en Tránsito?

HSC: Estamos en el periodo de la entrega de las propuestas que se evaluarán para adjudicar el proceso antes del 28 de agosto. Quien gane, tiene todo el tiempo suficiente para realizar la implementación y la migración de datos que en materia de tecnología es lo que más preocupa. Nosotros dejamos un mes para migrar la información, es decir, que para el 20 de septiembre la nueva empresa o quién se gane la licitación, debe estar operando con los mejores estándares y módulos que son universales en materia de tránsito.

END: ¿El contraflujo sobre la avenida Guabinal se volverá a implementar?

HSC: Este contraflujo quedó suspendido en el transcurso de las fiestas, pero se volverá a reactivar, el contraflujo está y esperamos realizar un contraflujo en la avenida Ambalá para tratar de mejorar la movilidad en las horas pico. La semana entrante vamos a estar realizando unas pruebas pilotos en esta avenida y durante las horas pico para tratar de mejorar la movilidad.

Nosotros creemos que se realizará el contraflujo de 6 a 8 a.m. para los vehículos que suban al centro y en horas de la tarde en sentido contrario, eso lo estamos evaluando.

Fotomultas

END: ¿Qué hay de cierto con respecto a que los policías de tránsito esperan en un lado de vía a que pase el conductor para imponerle el comparendo?

HSC: Estuve con el Viceministro de Transporte la semana anterior en la ciudad de Villavicencio y nos dio unas instrucciones con respecto a ese tema. La Policía no puede realizar esos actos y no puede estar a la caza de un presunto infractor.

La Policía debe estar a la caza de los delincuentes. Por eso el Congreso hace aproximadamente 10 días fijó una norma a través de la fotodetección o fotomultas y deja claro que todos los municipios pueden tener esta modalidad de infracción de tránsito y le quita el poderío que tenían los privados a través de este mecanismo, el privado se llevaba alrededor del 70% a través de esta situación y ahora lo dejaron máximo en el 10% y el otro 90% queda para la Policía de Tránsito y el municipio y también en esa misma legislación aclara los procedimientos policiales que deben estar ajustados a la normatividad vial y no a esconderse en ciertas partes para esperar la caza de un infractor.

Eso inclusive podría ser apelado ante una eventual sanción por comparendo si el infractor lo pone en conocimiento de la Secretaría de Tránsito.

END: Usted dice que el Congreso ya reguló la actividad de las fotomultas. Desde esta administración y con base en esa nueva perspectiva se visualiza implementar este sistema?

HSC: Con base en esa perspectiva sí se podría realizar un estudio en el entendido que esta administración ya puso en marcha el Centro de Comando y Control ciudadano, el C4. Y sí, podría la Secretaría de Tránsito estudiar una viabilidad ya que se le quitó el monopolio a los privados.

El Congreso ya prohibió que los privados tuvieran el monopolio de todas las fotodetecciones y fotomultas en el país. Lo que pasa es que anteriormente le querían dar esto a un privado, pero el manejo de las fotomultas y las fotodetecciones deben de ser de administración del mismo municipio.

Con esa nueva perspectiva se podría a través del C4, no llenar de cámaras la ciudad, pero sí tener un número de cámaras en partes donde realmente sean de utilidad a sabiendas de que ya no va a ser el particular el que se va a enriquecer. Es decir, no está descartado.

La Secretaría de Tránsito ya está realizando el estudio, pero no quiere decir que vaya a ser una realidad, porque el que toma la decisión es el Alcalde y miraríamos a través del Concejo si se podría realizar esto.

Frase

"La ciudad nunca ha estado sin control de tránsito. Lo que pasa es que tenemos 50 policías que son insuficientes y estamos buscando la creación de un cuerpo de agentes", Hernán Silva Calderón.