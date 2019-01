En riesgo la comunidad de Versalles por residencias encima del colector de aguas residuales

25 Ene 2019 - 3:01am

La comunidad del barrio Versalles exige una solución, frente a una grave problemática con la que llevan varios años conviviendo sus residentes y que se desencadenó luego de que se permitiera la construcción irregular de viviendas encima del colector que canaliza la quebrada del ‘Hato de la Virgen’, violando la restricción que regula la prohibición de construcciones en la ronda hídrica de quebradas y ríos.

Según los habitantes de esta comunidad, algunos propietarios de dichas residencias, varias con más de un nivel, no contaron con que estas construcciones, no permitirían el adecuado flujo de las aguas lluvias, por lo que con el fin de evitar estancamientos hicieron un hueco para permitir el adecuado curso de la corriente.

Medida que daría paso a otro problema, pues este enorme hueco que funciona como desembocadura en dicho canal de aguas residuales, desencadenó la proliferación de malos olores, convirtiéndose en una pesadilla para los residentes, pues la única barrera que existe es un plástico, que no da ningún aviso de advertencia y por el contrario es una clara exposición al peligro.

Sus habitantes sostienen que se sienten abandonados, teniendo en cuenta que en dicho sector inicia el paso de esta quebrada y con ella los problemas para la ciudad por su recorrido y alta contaminación.

“En esa desembocadura los malos olores a veces se rebotan, también el zancudero y animales como alacranes y serpientes; siempre ha estado eso así y no nos han colaborado”, indicó Cecilia Londoño, residente en el sector.

Hasta el momento y según Marco Fidel Hernández, líder de la comunidad, son más de 40 familias que viven en la ronda hídrica de esta quebrada, pero serían cerca de seis familias las que ubicaron sus viviendas justo encima de este colector.

“En este caño se han venido dilatando los procesos en el desarrollo de su limpieza y la ubicación de las viviendas que como se pudo constatar están encima del caño, eso no se debió permitir desde las administraciones anteriores”, indicó Marco Fidel Hernández.

Piden soluciones

Respuestas concretas, es lo que exige la comunidad de este barrio en la comuna Nueve, pues temen se desencadene una afectación mayor frente a un hecho que los agobia hace varios años y del que no tienen una pronta respuesta en su sector. “Esto se aprobó y es un logro inmenso porque van más de 35 o 40 años que no le ponen mano a esto, pero no están cooperando como debe de ser, queremos que Cortolima nos solucione el problema, yo vivo hace más de 8 años aquí y he luchado, pero no es mucho lo que se puede hacer”, indicó Hernández.

Sin embargo, aseguran son conscientes de los trabajos que se adelantan por las autoridades ambientales en otras zonas, pero consideran es un tema que debe enfrentarse desde su inicio, porque según los denunciantes se pretende dar solución a una problemática al revés.

“Nosotros queremos que este trabajo se empiece a hacer de la cabeza para abajo, porque desde aquí va el problema (...) sabemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero se debe hacer desde la cabeza para adecuar todas las cosas como deben ser.

“Nosotros necesitamos que las comunidades tengan una vida adecuada, una vida buena, es lo que aspiramos que las Administraciones públicas se metan con el pueblo que está más olvidado”, indicó Hernández.