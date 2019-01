Esa ‘pintura no sirvió’

27 Ene 2019 - 3:01am

El ingeniero Luis Fernando Díaz, veedor de Ibagué y el Tolima, denunció nuevamente irregularidades en la ejecución de un proyecto que aprobó la Secretaría de Tránsito y Movilidad, de la Alcaldía de Ibagué, en cabeza del funcionario José Alexis Mahecha, en calidad igualmente de delegado de ordenador del gasto en julio de 2018.

El contrato de obra 1807, por una suma de 760 millones de pesos, tenía como fin la demarcación en las vías de la ciudad. Este monto fue adjudicado a Insevial SAS, con NIT 900.338.752, empresa del Valle del Cauca, cuyo representante legal es Julián Eduardo Roldán Gordillo, con un plazo de ejecución de 167 días.

Pues bien, lo analizado hasta el momento muestra que las calidades de los materiales no fueron óptimas, pues las señalizaciones prácticamente comenzaron a desaparecer a tan solo unos días de su implementación.

Vale cuestionar el papel que cumplieron el supervisor Miguel Eduardo Saavedra, director Operativo de la Secretaría de Tránsito y los revisores del contrato: María Patricia Tobar, director del Grupo de Contratación; Diego Montero, abogado del grupo de Contratación; y Nasly Ortiz, abogada contratista de la Secretaría.

“En cumplimiento del compromiso con la opinión pública”, Luis Fernando Díaz dio a conocer los siguientes hallazgos, como por ejemplo las deficientes líneas de demarcación de ancho 12cm, con pintura de plástico en frío, que no incluyen microesferas.

Localización: Carrera Sexta desde la Clínica El Limonar (antiguo ISS) hasta la calle 37

“Esta pintura fue aplicada en la noche del 10 de enero de 2019. Las fotos tomadas el 11 de enero de 2019 a las 12 del mediodía (aproximadamente 15 horas después de haber sido aplicada).

“Sin embargo, en las fotos anteriores, se observa que la tonalidad no es homogénea, no es uniforme, se observan muchas imperfecciones, posiblemente mala calidad de la pintura, no existe retención del color, la superficie posiblemente no fue debidamente adecuada para recibir la pintura”.

Sobre el particular, Díaz cuestiona: ¿existe interventoría para estos trabajos? ¿existe supervisión para este contrato? ¿La pintura cumple con las especificaciones técnicas exigidas?

¿En qué se basa la interventoría para cumplir con sus funciones cuando no se tienen parámetros previamente establecidos para recibir a cabalidad la actividad ejecutada? (calidad del producto, adecuación de la superficie y correcta aplicación)

Otros cuestionamientos:

¿Cuál es la garantía de calidad y estabilidad de los trabajos cuando en 30 días las pinturas pierden aproximadamente el 65% de su tonalidad y color?.

¿El equipo empleado en la aplicación, cumple a cabalidad con lo exigido en los pliegos de condiciones y se encuentra en óptimas condiciones?. Lo anterior debido a que se observa claramente la existencia de distintos espesores en la aplicación de la pintura.

¿Presenta la pintura excelente visibilidad diurna y nocturna?

¿La superficie fue debidamente limpiada y/o adecuada quedando en óptimas condiciones para la aplicación de la pintura? (libre de polvo, grasas, mugre)

Carrera Séptima desde la avenida calle 60 a la calle 56:

Pintura aplicada hace 45 días aproximadamente.

No existe retención de color.

La pintura desapareció en un alto porcentaje, está descolorida.

¿Cuál es la garantía para esta pintura? (a los 45 días desapareció el color en un 65% aprox.)

¿La pintura fue bien aplicada?

¿El equipo empleado para la aplicación cumple con los estándares de calidad? (la dosificación de la pintura es totalmente irregular).

No existe uniformidad en la tonalidad del color aplicado.

¿Será que el producto es de buena calidad?

¿Existen especificaciones técnicas para el contrato?

¿Podemos hablar de estabilidad y garantía del producto cuando en poco tiempo esta se encuentra palidecida?

¿Su aplicación cumple con los espesores exigidos para demarcación vial?

También se observa la no conservación en algunos sectores, de la línea recta en la demarcación.

¿Se puede recibir a satisfacción una pintura que se ha desteñido en un lapso de tiempo tan corto?

¿Autorizó la interventoría el pago de actividades mal ejecutadas?

¿Dónde está el Supervisor de este contrato? ¿La pintura cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato?

“¿La interventoría la desempeña un funcionario de planta de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Ibagué, será esto correcto?”, cuestiona el veedor Díaz.

Resaltos plásticos

(100 cm X 35 cm X 6 cm de altura - incluye anclajes)

Resalto plástico, recientemente instalado en la carrera Quinta con calle 20, tiene aproximadamente 9.60 metros de largo, tuvo un costo aprox. de $2’146.080,oo. Bastante oneroso su valor.

Localización Avenida Ambalá, vía El Salado: Estos resaltos plásticos no llevan mucho tiempo de haber sido instalados, se encuentran deteriorados y en poco desaparece en su totalidad. Algunos han desaparecido en un 60%.

Avenida Ambalá vía El Salado: Este resalto en concreto, lleva muchos años de haber sido construido, se encuentra en perfecto estado.

Observar que la pintura permanece intacta en un 65%. Su valor a todo costo equivale a la mitad de los resaltos plásticos que están instalando.