Protestan en La Gaviota por funcionamiento irregular del acueducto

30 Ene 2019 - 3:01am

Con pancartas y arengas, residentes del barrio La Gaviota expresaron su descontento por el pésimo suministro de agua que presuntamente estarían recibiendo en sus residencias por parte de los administradores del acueducto comunitario en este sector; en la zona solicitaron la presencia de diferentes autoridades municipales, para que dieran respuesta a toda una serie de peticiones, esperando que se lograran soluciones concretas.

Sumados a la protesta, también hicieron presencia estudiantes de la Institución Educativa Técnica Ismael Santofimio Trujillo, quienes desde hace una semana retomaron la jornada académica y ya se ven envueltos en un problema sanitario debido la intermitencia con la que obtienen este líquido vital.

Es que según las denuncias, el agua estaría llegando a los hogares de los habitantes de La Gaviota de manera irregular y por horas limitadas, lo que condiciona las actividades diarias de los usuarios; sin embargo, el cobro por el servicio si estaría llegando sin falta.

“Decidimos tomar vías de hecho con vecinos y alumnos, porque los jóvenes acaban de regresar a clases y la sorpresa es que nuestra institución el año pasado quedó sin agua y este año continúa sin agua, lo mismo en la sede Rodrigo Lara Bonilla y la sede de San Vicente de Paúl.

“Hicimos una protesta y un llamado de atención a la Administración Municipal, Secretaría de infraestructura, de Desarrollo Rural, el Ibal y el Imdri, porque tenemos una problemática con este acueducto, es totalmente obsoleto, hace más de 30 años no se tiene un desarrollo y nuestra comunidad crece cada día más; están cobrando el consumo donde no tenemos agua de calidad, ni permanente”, expresó Otilia Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaviota.

Pese al bloqueo de vías y las exigencias que realizó la comunidad en inmediaciones de la Institución Educativa Ismael Santofimio, en tempranas horas de la mañana de ayer, hasta el lugar solo se habría desplazado un funcionario del Ibal, quien habría brindado soluciones, sin llenar las expectativas de la comunidad inconforme.

“Nos dicen que el agua no sube y que van a traer un carro de bomberos para llenar los tanques, pero esa no es la solución (...) queremos que se intervenga el acueducto por el Ibal para que le pueda hacer mejoramiento y así tengamos agua de calidad para todos”, indicó la Presidenta de la JAC.

Más atención al acueducto

La comunidad pide a los administradores de este acueducto mayor información de los procesos, así como documentos donde puedan sustentar los recursos que ellos mismos como veedores aseguran han ingresado para el mejoramiento de este escenario.

“Han venido haciendo ‘ochas y panochas’ y no hay poder humano que le ponga mano a eso para que se saquen las cosas adelante como debe ser, como veeduría se mandaron derechos de petición, pero solo me han tratado mal, no prestan atención, no quieren dar prioridad a lo que pasa con los estudiantes”, indicó Julio Parra, veedor del acueducto comunitario.

Inseguridad e insalubridad

Otro motivo más por el que los residentes en la comuna Seis sentaron su voz de protesta, fue ante la recurrente ola de inseguridad que atraviesa el barrio y que algunos escenarios en el sector estarían facilitando; el más disiente es la piscina pública que desde hace un año se cerró y de manera inmediata dio lugar a habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y a la proliferación de vectores por el agua estancada.

“Solicitamos al Imdri, porque desde el año pasado el municipio nos cerró las piscinas que eran un bien para la comunidad, hace un año la tienen cerrada y se está dañando por el sol intenso”, indicó Otilia Ortiz.