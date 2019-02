En Rincón de San Francisco piden intervención a vías y zonas comunes

1 Feb 2019 - 3:01am

Luego de tres periodos del alcaldes, los residentes del barrio Rincón de San Francisco siguen esperando la intervención de sus vías y zonas comunes por parte de las autoridades municipales; sus habitantes aseguran que todo quedó en promesas, mientras que la comunidad sigue afectada por la gran cantidad de huecos en varias calles del sector y la ausencia de elementos para el sano esparcimiento.

“Estas carreteras en este estado ya llevan más de tres periodos de alcaldes, Chucho Botero, estuvo acá, Luis H. y el alcalde actual también y nada, todos han prometido lo mismo y estamos en la misma situación”, sostuvo Roberto Soto Pérez, residente del barrio.

Soto Pérez, indicó que la orden para cambiar la red de acueducto y alcantarillado estaría vigente, así como su posterior pavimentación; sin embargo, por el cambio en los funcionarios dicha orden estaría “dando vueltas”, sin que se concreten acciones.

“El Alcalde estuvo en una reunión en septiembre de 2017 en el polideportivo, él vio la cuadra y dijo que eso debía hacerse inmediatamente, la persona que estaba a cargo aseguró que ya estaban los papeles, pero la cambiaron y los papeles no volvieron a aparecer, nuevamente la volvieron a nombrar y dijo que todo estaba ahí y no sabía por qué no se había hecho nada y esta es la hora y seguimos en las mismas”, indicó el denunciante.

La comunidad también señaló que continúa muy pendiente, pero siempre terminan conociendo intervenciones en otros barrios.

¿Para cuándo el parque?

Otra de las medidas que tendría inconforme a sus habitantes, es la promesa que se habría hecho en 2017 de la implementación de uno de los tantos parques biosaludables con los que cuenta la ciudad, pero van dos años y del parque solo están las plataformas en concreto y una zona infantil que según vecinos fue lo único que se adelantó.

“Se dijo que el 15 de diciembre de 2017 se estaría inaugurando el parque biosaludable y vinieron e instalaron un aparato no más, que es el que está detrás de la iglesia y no se ha hecho nada; ya estamos en 2019, vamos para dos años y tampoco sabemos de eso”, afirmó otro de los denunciantes.

EL NUEVO DÍA, se comunicó con Sandra Rubio, secretaria de Infraestructura, pero no fue posible entablar conversación debido a que se encuentra incapacitada.

Dato

La comunidad espera soluciones por parte de las autoridades pertinentes, luego que pasados tres periodos de alcaldes solo reciban promesas sin cumplir.