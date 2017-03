Trucos que le ayudarán a socializar y encajar

En el colegio, la universidad o en el trabajo, siempre se ven diversos grupos de amigos y compañeros que comparten, ríen, se acompañan y se ayudan entre ellos. Pero si para usted siempre ha sido difícil encajar y socializar, debe seguir las siguientes recomendaciones.

2 Mar 2017 - 3:01am

Llegar a un lugar, en el que usted es el nuevo, no es fácil. Los nervios pueden hacerlo presa, seguramente no es capaz de sostener una conversación fluida, se pone tenso y sudoroso cuando trata de dar a conocer su punto de vista.

La idea es poco a poco integrarse y aprender a escuchar, ser prudente y entender a quien está frente suyo. El potencial de los seres humanos está en comunicarse y hacer buenas relaciones, porque probablemente en algún momento necesite que alguien le de la mano.

Expertos en el tema ofrecen algunos trucos para ayudarlo a mejorar sus relaciones, tener más amigos y aportar a un buen ambiente escolar, universitario o laboral. Hágale las cosas más fáciles a aquellas personas que desean conocerlo y deje de lado el temor.

Una magen vale más que mil palabras

Sandra Rey, consultora de imagen



¿Qué tan importante es la imagen personal para tener buenas relaciones con los demás?

“La imagen personal es muy importante para tener una relación con uno mismo y con los demás. No se trata de tener un vestuario de la última moda sino que se ajuste a mi estilo de vida y en rol en el que me desempeño. Tenga presente que vestimenta está contando una historia a los demás de quien soy yo, de donde vengo y que tan capaz soy de hacer algo. Tenga en cuenta que aquellos que le prestan mucha importancia a su imagen no encajan fácilmente y que esto puede abrir o cerrar puertas”.

Trucos para socializar y encajar:

1 Evite hablar mal del otro.

2 Sonría siempre sin ser exagerado.

3 Compórtese como una dama o un caballero.

4 Sea respetuoso y educado.

5 Nunca deje de escuchar al otro.

6 Felicite a las personas que se lo merecen.

7 Hable claramente y sin rodeos en medio de la conversación.

8 No intente ser la persona que no es realmente.

9 Llame a las personas por su nombre.

10 Ofrézcase para ayudar y ayude cuando se lo pidan.

11 No diga mentiras.

12 Hable de cosas reales y no superficiales o materiales.

13 Muéstrese como una persona sencilla.

14 Diga por favor y gracias,

15 No descuide el saludo.

16 No opine de cosas que no sabe.

17 Trate con respeto a las personas mayores.

18 Defienda sus creencias sin ser equivoco.

19 De la mano firmemente.

20 Mantenga contacto visual sin quedarse mirando lo que no debe.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo encajar dentro de un grupo de colegio, universidad o trabajo?

Cielo Quintero, psicóloga

Lo primero que se debe hacer es mostrarse seguro y ser auténtico. Para expresarse con seguridad debe empezar por aceptarse, porque si esto no sucede se llenará de inseguridad, por eso con los siguientes pasos probablemente sus relaciones con su entorno serán diferentes:

1 Hay que ser amigos de sí mismo, mostrándose positivo, entusiasta y adaptarse a los diferentes entornos como los que se encuentran en el colegio, universidad, trabajo, la calle, la familia o los amigos.

2 Es importante ofrecer siempre un saludo cálido, respetuoso y poner en práctica los valores que le enseñaron en casa, como ofrecer una sonrisa y ser respetuosos con quien está al frente.

3 Es significativo no descuidar la presentación personal, porque esto demuestra respeto por sí mismo y por los demás.

4 Es bueno mirar a los ojos a lo largo de la conversación o el saludo.

5 Si es un saludo a una persona cercana y va impregnado de una caricia, esto debe darse con un beso amable.

6 Al momento de extenderle la mano al otro hay que saludar con seguridad y no con una mano fuerte o de brusquedad. Todo tiempo hay que mirarlo a los ojos.

7 Hay que dejar los egos de lado para encajar en un grupo. A todas las personas que están con nosotros hay que darles importancia.

8 Es significativo no empezar una conversación con la pregunta ¿Dónde vives? Porque puede ser tachado como aquel que le interesa la posición social. Es bueno preguntar ¿Por qué escogiste esta carrera? ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? Etc.

9 Hay que tener claro cosas inherentes como es mejor ser y no tener.

10 Permita que el otro se sienta valioso a su lado.

11 Si está en una cita con alguien o se encontró con esa persona, debe dejar de lado el celular, y evitar hacer llamas o enviar mensajes.

La voz del experto

Cielo Quintero, psicóloga

¿Por qué es tan importante relacionarse con los demás?

“Porque somos seres sociales por excelencia y una de las necesidades de los seres humanos es estar en grupo. Las personas introvertidas o que les gusta pasar su tiempo a solas deber sentir y ver el maravilloso valor de compartir con los otros. Algo que persistentemente se debe tener en cuenta es que el tiempo que se le dedica al otro debe ser de calidad y no en cantidad”.