¿Cómo trazar las metas de este 2018?

Si aún no sabe cómo plantear las metas de este año, los expertos le explican lo que debe hacer para que cada una de sus acciones lo lleve a alcanzar los logros.

11 Ene 2018 - 11:46am

Con la llegada de un nuevo año vienen también nuevas oportunidades para hacer los sueños realidad y cumplir las metas.

Por ello, es importante que antes de iniciar sus actividades y obligaciones cotidianas, usted se tome un tiempo para analizar y establecer cuáles serán esos nuevos objetivos que quiere lograr este 2018.

Que este tiempo que le queda de descanso sea un espacio dedicado a su ser y los deseos de su corazón, para que tenga claro el camino que debe seguir a partir de ahora.

Según los expertos, entre más explícito sea con sus metas, mayor será la probabilidad de que las cumpla, pues no tendrá distractores.

En cambio, si deja que las cosas se den de manera esporádica, puede que al finalizar el camino los resultados no sean los que usted esperaba.

Manos a la obra

Lo primero que debe hacer para trazar sus nuevas metas es recordar los propósitos cumplidos el año pasado y aquellos que le quedaron por fuera de la lista.

Tenga presente los esfuerzos que hizo y hasta dónde está dispuesto a trabajar para alcanzar lo que se propone nuevamente, pues hay ocasiones en las que el plan de acción no funciona y sus objetivos no se cumplen tal y como lo soñaron.

Deje de lado algunas actitudes negativas, malas relaciones, falta de entusiasmo o el deseo de desistir cuando atraviesan obstáculos.

El plan de acción

El coach Alejandro Morales, explica lo que deben hacer los jóvenes para trazar y alcanzar sus metas este nuevo año.

“Cuando una persona quiere alcanzar una meta, debe tener en cuenta tres pilares fundamentales que son los que le ayudarán”, indicó el experto.

1. Ser: en la triada de los pilares de la vida el ser se encuentra en la base, siendo el principio más importante, ya que se enfoca en las emociones, esencia y estilos de vida de las personas.

“Todo lo que uno emprenda o sueñe en la vida tiene que estar conectado con el ser. Es decir, que parta de la esencia de cada uno. Que sea algo que nos guste y nos apasione. Cada quien es único y debemos conocer nuestras fortalezas”, indica Morales.

Además, el ser contiene su propia triada, la cual está conformada por el cuerpo, el alma y la mente. Estos tres aspectos también deben mantener un equilibrio para lograr un estado emocional sano.

2. Hacer: este segundo aspecto está conformado por el trabajo, la educación y el entretenimiento.

Su objetivo es enfocarse en aquellas actividades o acciones que le permitirán a la persona escalar hasta lograr sus metas.

En este punto es importante que el joven se detenga a pensar y cuestionarse a sí mismo.

Algunos de los interrogantes que se debe hacer es ¿qué actividades debo realizar?, ¿en qué tiempo?, ¿qué hacer en caso de que algo falle?, ¿cuál es el mejor camino?.

3. Tener: este último aspecto de la triada se enfoca en las ganancias tanto materiales, sociales y espirituales del individuo.

Está en el último lugar ya que, según explica Morales, las metas que los jóvenes se proponen no deben estar relacionadas a ganancias materiales por encima del deseo de alcanzar la felicidad.

“A veces los jóvenes piensan que las cosas fallan porque es una meta que no les conviene. Pero el problema es que en ocasiones hacemos las cosas por tener dinero, por lo material y la vida de pronto nos muestra que no es el camino adecuado. La principal motivación no debe ser lo material, sino sentirnos felices con lo que hacemos”, concretó Morales.

Estrategias para que trace sus metas

1 Organice las ideas en su mente, tomando como referencia aquellas metas que lo ayudarían a sentirse mejor consigo mismo y con los demás.

2 Escriba de manera explícita los objetivos que desea cumplir.

3 En un calendario o programador defina las acciones diarias que hará y cuyo resultado final lo llevarán a alcanzar su meta.

4 Tome como referencia a personas que usted admira y que tienen metas similares para que se inspire en ellos o ponga en práctica algunas cosas que ellos hacen.

5 Disfrute de los pequeños logros que obtiene en el camino e intente ser reservado. Los expertos explican que en ocasiones es recomendable ser reservados con los propósitos de vida.

6 Cambie de estrategias en caso tal de que el plan no funcione. Que la frustración no se apodere de usted.

7 Aprenda de sus errores y evite culpas. De nada le servirá señalarse a sí mismo o señalar a terceros por cosas que no salieron según lo planeado.

8 Ubique en lugares importantes de la casa y la oficina, objetos que le recuerden diariamente su objetivo, para que no lo olvide y permanezca inspirado.

9 Ponga a prueba sus habilidades e intente superar sus límites.

10 Busque personas que lo motiven y aléjese de aquellas que lo hacen sentir intranquilo. Quédese con alguien que lo incite a ser cada vez mejor.

Frase

