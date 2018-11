¿Ansiedad? Así puede lidiar con ella

6 Nov 2018 - 6:32pm

Para Heidy, una ejecutiva de 40 años, la vida cotidiana se estaba convirtiendo en un infierno.

Todo comenzó con un nerviosismo fuera de lo común al manejar, que luego fue escalando hasta tener miedo de conducir su automóvil por completo.

“No sabía lo que me estaba pasando, siempre fui una mujer muy segura y muy buena conductora. Si bien era cierto que las cosas en la empresa estaban difíciles, no creí que se me saldría de control”, explica Heidy.

Sin embargo, su ansiedad fue escalando a tal nivel, que hasta abordar un taxi para ir a su trabajo le resultaba complicado.

“Acudí al médico y me diagnosticó que una mezcla entre el estrés laboral y el efecto de los antibióticos que estaba tomando para tratar una infección respiratoria estaban alterando mis nervios. Tuve que bajar el ritmo”, concluye Heidy.

No fue fácil, pero con voluntad lo logró.

Desubra todo lo que hay detrás de la ansiedad y aprenda a lidiar con ella.

Alimentos que lo pueden ayudar a calmar su

ansiedad

La nutricionista Fabiana Plata le recomienda algunos alimentos cuyos componentes contribuyen a cambiar la química de su cerebro para reducir así sus niveles de ansiedad:

1 Diga no a los helados y de la bienvenida las bayas: aunque sienta que comerse un tazón de helado lo hará sentir mejor, en realidad no lo hará. Los picos en el nivel de azúcar en la sangre pueden provocar cambios en hormonales: desde nerviosismo hasta verdaderos ataques de histeria. Pero otros alimentos pueden ayudar a mejorar su estado de ánimo. Las bayas o frutos morados tienen muchos antioxidantes que ayudan a proteger sus células del estrés y alivian los la ansiedad.

2 Espinacas: si bien antes este tipo de alimentos no tenía tantos fanáticos, hoy a muchos les encanta por su múltiples beneficios para la salud. En el caso de la ansiedad, la clave es el magnesio, que puede ayudarlo a sentirse más tranquilo.

3 Harina de avena: va despacio, porque se introduce en su sistema lentamente y le proporciona un flujo constante de energía que puede ayudarlo a mantenerse en equilibrio. También aumenta la serotonina, que puede mejorar su estado de ánimo.

4 Chocolate negro: los flavonoides del cacao ayudan a proteger sus células. Son un tipo de antioxidante que también disminuye la presión arterial, aumenta el flujo de sangre al cerebro y al corazón, lo que hace que se sienta menos ansioso. La clave es que el chocolate debe ser de un 70% de cacao. De todas maneras, no abuse. Con una pequeña pastilla al día es suficiente.

5 Ostras: el zinc presente en estos moluscos de agua salada puede ayudar a mejorar su estado de ánimo. Si las ostras no son lo suyo, también puede obtenerlas de los anacardos, el hígado, la carne de res o los huevos.

La voz del experto

Ejercicio: clave para manejar la ansiedad

Craig N. Sawchuk, Psicólogo especialista de Mayo Clinic señala que los cambios en el estilo de vida como hacer actividad física de forma regular, también pueden ser de gran ayuda para lidiar con la ansiedad:

*El ejercicio con regularidad libera sustancias químicas en el cerebro que lo ayudan a sentirse bien (neurotransmisores, endorfinas y endocanabinoides), la reducción de sustancias químicas en el sistema inmunológico que pueden empeorar la depresión, el incremento de la temperatura corporal que puede tener efectos calmantes.

*Ejercitarse con regularidad también tiene muchos beneficios emocionales y psicológicos como ganar confianza, cumplir objetivos de ejercicio o desafíos, estar en forma para sentirse mejor sobre su apariencia. Esta actividad es una distracción que puede conseguir que se alejes del ciclo de pensamientos negativos que alimenta la ansiedad.

*Consulte a su médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicio para asegurarte de que sea seguro, determina junto a él qué actividades, cuánto ejercicio y qué nivel de intensidad son adecuados.

*Si se ejercita regularmente, pero los síntomas de ansiedad o depresión aún interfieren con su vida diaria, consulte a un profesional de salud mental. El ejercicio y la actividad física son excelentes formas de aliviar los síntomas de ansiedad, pero no son un sustituto de la psicoterapia o los medicamentos.

La voz del experto

¿Qué es la ansiedad?

El médico Agustín Díaz explica que la ansiedad es la respuesta natural de su cuerpo al estrés. Es un sentimiento de miedo o temor por lo que está por venir. El primer día de clases, ir a una entrevista de trabajo o dar un discurso puede hacer que la mayoría de las personas se sientan temerosas y nerviosas.

Pero si sus sentimientos de ansiedad son extremos, duran más de seis meses y están interfiriendo con su vida, es posible que tenga un trastorno de ansiedad.

“Las mujeres tienen muchas presiones sociales y de todo tipo y esto sumado a sus cambios hormonales, hacen que su cerebro tenga una mayor predisposición a la ansiedad. Pero esto puede cambiar”, señala Díaz.

La ansiedad es una parte clave de varios trastornos diferentes. Éstos incluyen:

*Trastorno de pánico: experimentando ataques de pánico recurrentes en momentos inesperados. Una persona con trastorno de pánico puede vivir con miedo al próximo ataque de pánico.

*Fobia: miedo excesivo a un objeto, situación o actividad específica.

*Trastorno de ansiedad social: miedo extremo a ser juzgado por otros en situaciones sociales

*Trastorno obsesivo-compulsivo: pensamientos irracionales recurrentes que lo llevan a realizar comportamientos específicos y repetidos.

*Trastorno de ansiedad por separación: miedo a estar lejos de casa o de sus seres queridos.

*Trastorno de ansiedad por enfermedad: ansiedad sobre su salud (anteriormente llamada hipocondría)

*Trastorno de estrés postraumático (TEPT): ansiedad después de un evento traumático.

¿Es posible tener depresión y ansiedad al

mismo tiempo?

Craig N. Sawchuk, Psicólogo especialista de Mayo Clinic, estar desanimado o triste de vez en cuando es normal, al igual que sentirse ansioso, ya que es una respuesta normal de nuestro organismo frente a situaciones estresantes. Sin embargo, los sentimientos constantes e intensos de ansiedad y depresión pueden ser signos de un trastorno de salud mental más grave y que debe ser revisado por profesionales.

La depresión y la ansiedad son afecciones diferentes, pero con frecuencia se manifiesten juntas, por ello los tratamientos para ambas también suelen ser similares.

En algunos casos la ansiedad puede presentarse como un síntoma o consecuencia producida por la depresión. De la misma forma, resulta frecuente que la depresión sea desencadenada debido a un trastorno de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad por separación.

Algunos de los signos y síntomas frecuentes de la ansiedad son:

*Sensación de nerviosismo, agitación o tensión.

*Sentimiento de peligro próximo, pánico o fatalidad.

*Aumento en la frecuencia cardíaca.

*Respiración rápida (hiperventilación).

*Transpiración y temblores.

*Debilidad o cansancio.

*Problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual.

*Problemas para dormir.

*Problemas gastrointestinales.

*Problemas para controlar la preocupación.

*Necesidad de evitar cosas que generan ansiedad.