‘Que le pregunten a la gente quién es quién’: El empresario Andrés Sierra le responde a su hermana

Recientemente el empresario ibaguereño, Andrés Sierra Pineda, fue acusado por su hermana, Tania Ivonne Sierra Pineda, de conspirar en su contra para dejarla por fuera de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué. El empresario respondió ante esta y otras acusaciones.



El 1 de diciembre pasado, se realizó la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, CCI. 1.158 empresarios afiliados, se encontraban habilitados para ejercer su derecho al voto en dicha elección, de las cuales, se registró la asistencia de 624.

Una vez realizado el proceso electoral, se suponía quedaba establecida la nueva Junta Directiva de la entidad, sin embargo, la elección de Tania Sierra Pineda y Andrés Sierra Pineda, como miembros de la misma, planteaba la posible inhabilidad para ejercer de los familiares.

Decisión de inhabilidad

Tania, había sido elegida como titular por la lista número 5, mientras que Andrés, fue elegido en la suplencia para la lista número 3.

La Superintendencia de Sociedades y Confecámaras, atendiendo el Numeral 6 del artículo 9 de la Ley 1727 de 2014, determinaron la nulidad de este par de hermanos como nuevos miembros de la Junta Directiva de la CCI, y así lo dio a conocer la entidad ibaguereña por medio de un comunicado.

Malestar por la destitución

El 24 de enero inició la vigencia de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué para el periodo 2023 - 2026, una vez efectuada la posesión de la Junta, esta eligió a Jaime Humberto Lizarralde como su presidente.

Lizarralde, fue elegido como titular en la lista 3, en la cual Andrés Sierra figuraba como suplente. Ante esta situación, Tania Sierra, quien en un principio había sido elegida como titular, y como persona natural, manifestó que su inhabilidad se dio a través de un acto premeditado, en el que estaba a la cabeza su hermano.

Tania Sierra afirmó que se les había advertido por la Procuraduría que la inhabilitación de ambos en caso de ser elegidos, era una enorme posibilidad, no obstante, Andrés, como persona jurídica, siguió adelante con su postulación, aunque pudiera asignar a un representante como suplente, algo que no hizo, según su hermana, para dejarla a ella por fuera de la Junta Directiva.

Archivo/ EL NUEVO DÍA. Tania Sierra acusó públicamente a su hermano de complotar en su contra.

¿Existe alguna clase de persecución?

Tania Sierra advirtió públicamente que hay una persecución en su contra por el hecho de no quedarse callada y decir las cosas como son, llegando a pensar que en el ‘odio desmedido’ de su hermano, pueda intentar sacarla del camino, “como lo hizo frente a toda una ciudad, que hoy se puede evidenciar”.

Tania aseguró que además de quedar por fuera de la Junta Directiva, le envían mensajes anónimos aparentemente intentando ‘ensuciar’ su nombre y el trabajo que ha realizado.

Andrés Sierra responde a su hermana

Andrés Sierra conversó con EL NUEVO DÍA e indicó que “nunca he estado vinculado a escándalos o denuncias de violencia. Siempre he respetado a las personas independientemente de su género o forma de pensar”, declaró el empresario Andrés Sierra, ante las acusaciones de ‘odio desmedido’ y presunto machismo por parte de su hermana.

Manifestó realizar estas aclaraciones porque no sería prudente que una persona, independientemente de la condición o género que tenga, se aproveche de esa situación.

“Quisiera que les preguntaran quién es Andrés Sierra como persona e indagaran por el papel que le ha dado a la mujer”, apostilló el empresario.

Andrés aclaró que los antecedentes que posee, le avalan como una persona que no representa un riesgo para nadie. “Mi actuar lo ha visto toda la ciudadanía, las empresas y nuestros colaboradores, quienes pueden dar fe que en ningún momento hemos tenido algún problema”, puntualizó Sierra.

Presencia en la Junta Directiva

Respecto a las acusaciones de su hermana de complotar en su contra para inhabilitarla de la Junta Directiva de la CCI, llegando al punto de ‘inmolarse’ de dicha Junta, el empresario indicó que ha estado trabajando con la Cámara de Comercio de Ibagué desde el 2010, y que durante un tiempo largo, lo ha hecho con Jaime Lizarralde Arbeláez.

Al momento de postularse en las elecciones, Andrés Sierra manifestó hacerlo tiempo antes que su hermana Tania, algo comprobable al momento de comparar las listas, en la que él figuró en la número 3, mientras que su Tania quedó en la 5.

El 24 de enero inició la vigencia de la nueva Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué.

¿Reunión previa con el presidente de la CCI?

Tania Sierra entre sus denuncias, señaló: “Cuando hay una pelea de hermanos y el señor presidente quince minutos antes de la reunión se está bajando de la camioneta del señor Andrés Sierra en toda la calle 10 con Cuarta”.

Tania sostuvo que el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bulla Tovar, le había dicho ‘no, su hermano prefiere inmolarse’, insinuando que Bulla Tovar hacía parte de la supuesta conspiración en su contra.

Andrés Sierra, ante este señalamiento respondió que simplemente vio a Brian Bulla y lo saludo, “no pasó nada más, no podía pasar nada más”, acotó el empresario.

Agregó que él, junto a un grupo de empresarios, han participado en diferentes escenarios, pero siempre con un compromiso de trabajo duro. “No importa quién esté, nosotros debemos responder por las promesas de campaña que hicimos”, acotó Andrés.

‘El papel de la mujer en mi vida’

El empresario, vio con mucha sorpresa cómo se le acusó machismo, ante eso destacó el tema de la mujer para él. “Mi mamá tiene un rol importante en mi vida, siempre he sido un admirador de ella; también he acompañado a una mujer como directora de la caja de compensación Comfenalco, Diana Reyes, la admiró, he sido su coequipero como vicepresidente de su Consejo Directivo; Marcela Bastidas, ha sido parte del grupo de empresarios con la que he trabajado, Sofía Pardo, estuvo participando con nosotros muy a la par nuestra; el papel de Catalina, mi hermana, en mi vida; actualmente Carolina Pérez administra los Parques Empresariales; en Iguaima, también la administradora es una mujer”, explicó Andrés Sierra.

“Que le pregunten a la gente quién ha estado vinculado a escándalos y maltrato a las personas” - ANDRÉS SIERRA PINEDA.

