Hurtado deberá responder por calumnia contra representante de los transportadores

Ante la justicia se resolverán las acusaciones realizadas por parte del Alcalde Andrés Hurtado el pasado lunes, cuando aseguró en presencia de varios medios de comunicación que en la ciudad hay una persona vinculada al sector de los transportadores, que es contratada con el objetivo de promover los bloqueos en la capital del Tolima.



De acuerdo con el mandatario, independientemente de las molestias que se puedan causar, la ciudad necesita de un Sistema Estratégico de Transporte Público que mejore considerablemente la movilidad, algo que, en valoración de Hurtado, va en detrimento de los intereses de algunos transportadores, toda vez que estos se beneficiarían del desorden.

Asimismo, el burgomaestre lanzó una aseveración al aire, según la cual existe una persona que es contratada, con el único propósito de fomentar los paros y bloqueos, como aquel sucedido el pasado diciembre.

“Yo he visto a uno de ellos que es contratado, no tiene carro ni buseta y se le paga para que venga a parar a Ibagué. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos para que le prestemos atención a todo esto, porque lo que buscamos es que ustedes tengan un mejor servicio. Asimismo, hay que estar muy despiertos ante estos personajes, pues ya sabemos su nombre, José Edilson Pava, quien promueve estos paros”, aseveró Hurtado.

Una vez conocidas tales acusaciones, de las cuales no fueron aportadas mayores pruebas, Pava, quien funge como presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana con sede en Ibagué, solicitó que se hagan llegar a los medios de comunicación y a los entes de control, dichos contratos, puesto que, de no hacerlo, el mandatario demostraría que incurrió en calumnia.

“Denunciamos este acto y solicitamos desde la Asamblea Nacional del Transporte, que se haga llegar el contrato o, que de no hacerlo, se retracte por no contar con el sustento de que yo recibo dinero para bloquear la ciudad. Esto pone en riesgo mi vida y la de mi familia. Además, no vamos a permitir que un proceso que se ha llevado de legal, termine deslegitimada ante el pueblo ibaguereño”.

Aunado a todo lo anterior, Pava comenta que todo esto termina entorpeciendo aún más el avance de los compromisos adquiridos en el marco del paro de busetas, toda vez que, en sus palabras, son varios los incumplimientos que se han hecho.

