Ibaguereños indignados casi linchan a dos presuntos ladrones: hubo escándalo

Un nuevo caso de justicia por mano propia se presentó este sábado 21 de enero en Ibagué.

En un video publicado en redes sociales se puede ver cómo dos sujetos, señalados de haber robado a dos personas minutos antes, son golpeados por la comunidad en una reconocida calle de la capital del Tolima.

Según afirman los testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta robaron dos celulares a dos personas diferentes.

Sin embargo, unas de las víctimas logró alcanzarlos y hacerlos caer de su vehículo, siendo retenidos por un grupo de ciudadanos que pasaban por el sector en ese momento.

“Ahí al frente del centro comercial La Estación, esos dos me robaron mi celular, pero se les cayó. Entonces yo me vine detrás de ellos y cuando intentaron robar a una muchacha les metí una patada a la moto y los hice caer, pero me lastimé el pie”, aseguró una de las víctimas.

Al sector llegaron las autoridades para materializar la captura de los sospechosos.

