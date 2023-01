Érika, víctima de un amor agresivo: su pareja le propinó cinco puñaladas

Contenido Exclusivo

Una de las heridas le afectó a Érika la médula espinal, por lo que tiene muy poca probabilidad de volver a caminar.



En una unidad de cuidados intensivos de Ibagué permanece Érika Andrea Celeita Sánchez. Según la familia de ella, la pareja sentimental casi la mata. El hombre, de nacionalidad venezolana, le habría propinado cinco puñaladas.

Familiares de la mujer indicaron que el ataque ocurrió en Chaparral, en la casa donde la pareja convivía.

“Ellos se conocieron hace cuatro años en Chaparral. Él, Deibis Gabriel Pastrana Herrera, se dedica a labores de construcción y siempre ha sido una persona conflictiva, agresiva. Al parecer consume alucinógenos y cuando está en su cuento es peor”, dijo Jorge Mario Celeita Sánchez.

El pariente confesó que aunque muchas veces aconsejó a Érika para que se alejara de aquel hombre, ella no le prestó atención.

“Desde que lo vimos no nos cayó bien. Incluso, la primera vez que participó de una reunión familiar con nosotros, terminó agarrado con un primo. Se dieron machete porque el venezolano agredió a la mujer de mi primo y era la primera vez que la veía”, relató Celeita Sánchez.

La agresión

Respecto a la agresión que tiene a Érika Andrea en delicadas condiciones, Jorge Mario indicó que según testigos, la pareja y unos vecinos estaban tomando licor en la cuadra donde vivían, pero Deibis Gabriel habría tenido una discusión con un conocido y se habría descontrolado.

“Los vecinos lo encerraron en la casa y mi hermana se quedó con él. Minutos después, escucharon que mi hermana pedía auxilio. La Policía llegó y la encontró herida debajo de la cama”, expresó el pariente de la mujer.

Aunque la Policía detuvo al presunto agresor en la vivienda donde ocurrieron los hechos, horas después quedó en libertad.

“Cuando salió de la Estación de Policía, este hombre tuvo el descaro de ir al hospital donde estaba mi hermana. No sabemos qué le dijo, creemos que la amenazó porque ella no quiere hablar del tema”.

No ha podido denunciar

Según la familia, las autoridades le han dicho que no pueden capturar al presunto agresor porque no hay una denuncia contra él. “Mi hermana está en cuidados intensivos. Casi no habla, permanece dormida. Según las autoridades, ella es la única que puede instaurar la denuncia. El hombre anda en Chaparral como si nada, dice que él no fue.

“Queremos que haya justicia. Mi hermana está muy mal. Requiere una cirugía pero no se la han podido practicar porque tiene la tensión muy alta. Probablemente no podrá volver a caminar. Una de las puñaladas le afectó la médula espinal. Él ya la había agredido varias veces”, puntualizaron los familiares de la mujer.

Dato

Deibis Gabriel Pastrana Herrera le habría propinado a Erika Andrea cinco heridas con arma blanca. Una en el pecho, otra en el cuello, brazos y la más grave en la espalda, que le afectó la médula espinal.

