El cuerpo sin vida de Jhon lleva meses en Chile. ¡Quieren traerlo de vuelta!

Yorlady Muñetón, hace un llamado de solidaridad a los ibaguereños para recolectar una buena cantidad de dinero con el fin de repatriar el cuerpo de un sobrino que murió en Chile.



La mujer, residente en el barrio Modelia de la capital tolimense, contó que la familia llevaba más de dos meses sin saber de Jhon Eider Vega Muñetón y la semana pasada, funcionarios de la Cancillería Colombiana, les informaron que habían encontrado el cuerpo del colombiano en una de las sedes de Medicina Legal de ese país.

La mujer recordó que la última vez que su hermana habló con Jhon Eider, fue el 3 de noviembre de 2021. Ese día, el muchacho, que vivía en Viña del Mar, le dijo a su progenitora que viajaría a Santiago de Chile a reclamar la cédula chilena.

Jhon, completaba ocho años viviendo en el país austral, donde, según su familia, le había ido muy bien como barbero.

“El 3 de noviembre estaba muy contento, pero no volvió a contestar las llamadas. Mi hermana esperó un día, dos, tres, una semana y no hubo ninguna noticia. Él nunca más volvió a contestar las llamadas ni mensajes. Los mensajes de Whatsapp no le llegaban. La incertidumbre y todo lo que estamos viviendo es muy duro”, señaló.

En el afán de tener noticias de su pariente, la familia empezó a compartir la foto del Jhon en redes sociales y le informaron a la Cancillería su desaparición. El martes anterior, llegó la peor noticia: el colombiano completaba 78 días en una nevera de Medicina Legal a kilómetros de los suyos.

La familia no tiene claro cómo murió, creen que lo asesinaron en medio de un atraco o algo similar.

- La madre de Jhon Eider Muñetón quiere viajar a Chile, ver por última vez el cuerpo de su hijo, cremarlo y traer los restos. Las personas que deseen ayudarla, pueden llamar al celular 311 899 25 45 o consignar cualquier suma de dinero a la cuenta ahorro a la mano de Bancolombia del mismo número.

- 10 millones de pesos aproximadamente cuesta cremar el cuerpo del muchacho. Para traer el cuerpo necesitarían unos 30 millones.

