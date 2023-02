[Imágenes fuertes] Así se vivió terremoto de gran magnitud en Turquía: el sonido de la tierra es escalofriante

Los equipos de rescate tratan de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros de los numerosos edificios que se han venido abajo en el sureste turco y norte sirio.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos el terremoto ha alcanzado una magnitud 7,8 en la escala de Richter, reduciendo miles de edificios a escombros y provocando más de un millar de muertes.

El epicentro fue en la región de Gaziantep, ubicada en el sur de Turquía, pero se sintió en varias partes del país y otras naciones aledañas como Siria, Irak, Israel y Palestina.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha informado de que en su país hay al menos 912 muertos y más de 5.300 heridos. “No sabemos cuánto se elevará [el número de] vidas pérdidas”, ha reconocido el presidente, debido a que todavía queda un gran número de personas entre los escombros de los 2.800 edificios que se han venido abajo.

En Siria, se han notificado de momento 320 en áreas del país controlados por el Gobierno de Damasco y otros 147 en zonas del noroeste en manos de la oposición, según diversas fuentes consultadas por la agencia Efe. Además, hay centenares de heridos.

En redes sociales ya se han compartido algunos videos e imágenes del hecho, en las que se aprecia que el movimiento causó fuertes daños.

Imágenes de lo ocurrido:

Spinney’s Supermarket in Beirut after tonight’s earthquake #Lebanon #Turkey pic.twitter.com/AMnJo7dkRH

Another Video- First video is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#earthquake in #Şanlıurfa#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/mVxNorZ0j0