Santos tapa la boca a Uribe con golpe a Cano

Políticos y analistas también coinciden que guerrilla “no tiene otro camino diferente al de buscar la paz”

5 Nov 2011 - 6:58am

La muerte de Alfonso Cano, máximo cabecilla de la guerrilla de las Farc, abatido ayer en un operativo del Ejército entre los municipios de Suárez y López de Mikay en el Cauca. generó diversas reacciones de analistas y políticos del país.



El expresidente Ernesto Samper dijo que “es una muy buena respuesta para quienes dudaban que el presidente Santos no continuaba con la política de seguridad democrática del ex presidente Uribe”.



El exmandatario señaló que “aunque parezca paradójico, nos acerca a una salida política del conflicto armado, pero el gran interrogante es quién será el sucesor de Cano, si alguien de su línea política o de la línea militar que tenía Jojoy. De eso depende mucho cuáles serán los resultados”.



Para Samper, la muerte de Cano fortalece al presidente Santos. “Lo legitima en el tema militar sin que haya dejado de avanzar en los temas sociales y de derechos humanos, que era en lo que fallaba el gobierno del ex presidente Uribe”, agregó.



El también expresidente Andrés Pastrana coincidió que “para los que eran pesimistas de la política de seguridad del presidente Santos, y que decían que las Fuerzas Militares estaban desmoralizadas, el Ejército les dio una respuesta clara y contundente de que estaban trabajando en dar de baja a todos estos jefes de las Farc”,



El exjefe de Estado consideró que “es uno de los golpes más duros que se le ha dado a las Farc, porque se dio de baja a su máximo jefe”.



“Es la continuación de una política que comenzó con el Plan Colombia, con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, que continúo en el gobierno del expresidente Uribe y que mantiene el presidente Santos”, agregó.



Y remató: “Este es un golpe que pone a pensar a las Farc en cómo actuar de aquí en adelante. Le quedan dos caminos: continuar en esta guerra o sentarse a pensar muy seriamente en un proceso de paz”, remató Pastrana.



“La guerra no se ha ganado”



El excomisionado para la Paz, Camilo Gómez, dijo que éste es un triunfo enorme para el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Militares. “Contrario a lo que algunas voces negativas estaban diciendo, no estaban ni desmoralizadas ni en plan tortuga las Fueras Militares”, destacó.



Igualmente, Gómez señaló que la muerte de ‘Cano’ “es un enorme símbolo de la derrota que las Farc están sufriendo”. Tras esto, les recordó que la guerrilla “no tiene otro camino diferente al de buscar la paz; los días de las Farc están acabándose”.



Sin embargo, el excomisionado admitió que “la agonía puede ser larga porque para generar terror sólo se necesitan de unos hombres”. “Esta victoria de las Fuerzas Militares hoy, con la muerte de Alfonso Cano, no debe llevar a bajar la guardia por parte de las tropas, por el contrario hasta ahora no se ha ganado la guerra, hay aún un camino muy largo por recorrer para acabar a las Farc”, concluyó.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria dijo que la muerte del máximo jefe de las Farc es el comienzo del “fin del fin” para las Farc.



“Lo que confirmamos con la muerte de Alfonso Cano es que efectivamente el Ejército está empezando el fin del fin, que el Ejército está dando golpes contundentes, que este es un golpe certero, desmoralizador”, sostuvo.



Gaviria aseveró que las Farc cada vez están más acorraladas y este tipo de golpes hace que esté más cerca un proceso de negociación.



“Noticia ayudará a la paz”



A su turno, el designado ministro de Trabajo y director del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que la muerte de “Alfonso Cano”, es una noticia que va a ayudar a la paz en Colombia.



“Es la muestra de un trabajo serio y disciplinado de muchos hombres de la fuerza pública”, resaltó Pardo. Y añadió: “Es una noticia que va a cambiar la tendencia del conflicto colombiano”..



Jaime Dussán , presidente del Polo Democrático, consideró que “mataron al negociador de las Farc y llegará una época de terrorismo. Es el final de un proyecto político de guerra fracasado”.



“Santos ha tenido un éxito que comenzó como Ministro de Defensa, y le ha dado una lección al ex presidente Uribe, quien creía que las Fuerzas Militares estaban desmoralizadas”, anotó.



El ex presidente del Senado, Armando Benedetti, aseguró que la muerte de alias Alfonso Cano es un hecho que parte la história en la lucha contra las Farc.



“Lo de hoy (ayer) es un hecho que rompe la historia de la lucha que hemos tenido contra las Farc, en los últimos cincuenta años. A partir de hoy comienza una nueva historia”, sostuvo Benedetti.



Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical, dijo que lo ocurrido con el jefe de las Farc es la demostración de que el Gobierno del presidente Santos sigue avanzado en la lucha contra la guerrilla.



“Es un resultado contundente y muestra que las Fuerzas Militares siguen motivadas y dando golpes contundentes para la seguridad de los colombianos”, expresó.



Para Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá, “la muerte de Cano demuestra que es la política del amor y de la vida la que puede transformar el mundo y superar las injusticias. “El camino de la guerra solo ha dejado kilómetros de tumbas, la paz nos dio la Constitución del 91y la opción de una democracia”, declaró.



“Cayó el número uno de las Farc, es el golpe más contundente que les ha sido dado en la historia”. dijo el presidente Juan Manuel Santos desde Cartagena al confirmar la muerte de Alfonso Cano.



Más reacciones

Entre tanto, José Darío Salzar, presidente del Partido Conservador, indicó que hay que felicitar al Gobierno, en la cabeza del presidente Santos y del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, porque la nueva estrategia que implementaron funcionó y es un triunfo inmenso.



“La desmoralización de las Farc va a ser enorme. Esto le da una inmensa solidez al mandato del presidente Santos, le da prestigio y abre el país a muchas más inversiones. Los soldados de Colombia son unos héroes”, anotó.



“No hay ninguna posibilidad de que las Farc sean una amenaza a la democracia de Colombia, a los que aún están en esa organización solo les queda continuar acciones terroristas o entrar en razón, como les ha planteado el presidente, mientras aún pueden deben llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Santos, para acabar el conflicto colombiano, como hizo ETA en España”, manifestó la exministra Marta Lucía Ramírez.