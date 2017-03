Santos empieza campaña a favor del plebiscito

Por el proceso de paz que se desarrolla en La Habana y para recibir el apoyo de los colombianos sobre los acuerdos a los que se llegue, el presidente Santos insiste en el plebiscito.

12 Feb 2016 - 5:01am

RESUMEN DE AGENCIAS

Un acto de gobierno en la población de Mompox, Bolívar, en donde se firmó el contrato que permitirá a esa ciudad tener el servicio de agua potable en la totalidad de su territorio, permitió al presidente, Juan Manuel Santos, ratificar que será el plebiscito con el cual se refrendarán los acuerdos a que se llegue con las Farc.

“Se viene un plebiscito, ustedes, el pueblo colombiano decidirá si quiere la paz, estoy convencido que quiere la paz. Necesito su apoyo, necesito que salgan a decir eso, el pueblo colombiano no quiere más guerra”, manifestó el Mandatario.

En los últimos días el jefe del Estado ha reiterado que será ese mecanismo de participación popular el que tome la decisión de si los colombianos convalidan o no lo pactado. Sin embargo, la guerrilla ha expresado que es una equivocación política el mismo, y que también va en contra de la voluntad con la cual se llegó a negociar a la mesa desde 2012.

“Necesito que me ayuden, pero es una ayuda para ustedes mismos, y digan que si quieren la paz”, expresó tras recordar que por la violencia en el país se han desplazado más de siete millones de desplazados.

La suerte del plebiscito aún es materia de discusión en la Corte Constitucional, donde se estudia la exequibilidad de la ley que aprobó en diciembre pasado el Congreso para convocarlo de forma expresa para los acuerdos de paz.

Paro armado

El Eln anunció un paro armado desde el próximo domingo en memoria del sacerdote Camilo Torres, icono rebelde abatido hace 50 años por el Ejército, según un comunicado.



“El paro armado de 72 horas iniciará a las 00H00 del 14 de febrero y culminará a las 00H00 horas del 17 de febrero”, indicó la guerrilla en un panfleto firmado por su Comando Central y fechado en las “montañas de Colombia”.



“Enfatizamos que nuestro accionar no es contra la población y a ella le pedimos prudencia en el desarrollo del paro armado definido”, dice el texto.



El gobierno de Santos, en negociaciones preliminares de paz con el Eln desde hace dos años sin una tregua en el terreno, no confirmó la veracidad del comunicado, pero hizo saber que las fuerzas militares impedirán cualquier intento de paralización.



“No vamos a permitir paros armados y menos del Eln. La Fuerza Pública tiene toda la instrucción para mantener en plena actividad el país. La violencia, tiene que entender el Eln, ya no es forma de acceder a la política ni al poder”, enfatizó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.