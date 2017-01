Domiciliaria para Subintendente del caso del grafitero

El Juzgado 19 de Conocimiento de Bogotá condenó a ocho años de prisión domiciliaria al subintendente de la Policía Nelson Giovanni Tovar, quien está involucrado en la alteración de la escena del crimen de Diego Felipe Becerra.

12 Ene 2017 - 4:05pm

Tovar aceptó en julio de 2015 su responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de Becerra, fallecido en 2011, y se comprometió a ser testigo contra otros involucrados en el homicidio. En la diligencia se declaró culpable de los delitos de favorecimiento al homicidio, fraude procesal y alteración de elementos materiales probatorios.

El 27 de marzo de 2015 el uniformado declaró ante la Fiscalía que él entregó el arma que sería puesta en la escena del crimen para acusar a Becerra de cometer un supuesto atraco. Esta versión tendrá que ser ratificada en los diferentes juicios iniciados por este caso, luego de que firmara un acuerdo con el ente investigador.

“Volvimos al lugar; supuestamente volvíamos con el arma. Ya había más gente y me asusté. Llegamos en la moto, nos bajamos y se me acerca Navarrete; entonces le digo que quién es él, (porque) había un señor vestido de negro, de color oscuro, tenía una gorra oscura.

“Navarrete me dijo que tranquilo, que es el asesor jurídico de Bogotá. Navarrete me pregunta que en dónde está (la pistola), yo la saco del bolsillo, se la iba a entregar a él, el señor de negro estaba ahí al lado, relativamente cerca. Escucha lo que estábamos hablando y se nos arrima y nos dice que si la habíamos disparado y le dijimos que no. Él nos dice: vayan, la disparan a la vuelta. Nos subimos a la moto y cogimos a la vuelta, por el humedal”, relató el Policía ante las autoridades.

En su declaración Tovar indicó que luego de realizar el disparo en un lugar relativamente cercano, volvieron al de la muerte, para entregar el arma al patrullero Wílmer Alarcón, quien fue condenado por haberle disparado a Becerra y actualmente se encuentra prófugo de las autoridades.

Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá. Inicialmente las versiones de los uniformados implicados indicaban que el joven había atracado un bus y que los disparos se habían presentado durante la acción policial. Sin embargo, la Fiscalía tiene una teoría contraria del hecho.