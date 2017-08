La Fiscalía pide cárcel para los empresarios de Reficar

La Fiscalía pidió cárcel y medidas restrictivas para los empresarios investigados por el escándalo de Reficar.

17 Ago 2017 - 3:01am

El ente investigador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Felipe Laverde Concha, ex vicepresidente Ejecutivo del Downstream; Reyes Reinoso Yáñez, ex presidente de Reficar en 2013, y Massoud Deudehban, ex representante ejecutivo de CB&I.

Además solicitó la detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por su avanzada edad y estado de salud.

Otra de las solicitudes está relacionada con las restricciones para salir del país propuestas en el caso de Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva; exmiembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las irregularidades en los contratos.

Para Philip Kent Asherman, ex directivo de CB&I, solicitó presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Houston (Estados Unidos).

Esta actuación procesal se lleva a cabo de manera simultánea con conexión en los EE.UU. debido a que los dos altos directivos de la compañía estadounidense CB&I se encuentran en ese país.

Los hechos por los que son investigados se relacionan con el millonario desfalco a la Refinería de Cartagena.

La diligencia judicial se reanudará el próximo viernes, 25 de agosto, ante el Juzgado 16 con función de Control de Garantías.