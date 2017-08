García será testigo contra Prieto en caso Odebrecht

El Juzgado 31 Penal de Conocimiento fijó para el 19 de octubre la audiencia en la que se pronunciará sobre la verificación de este allanamiento a cargos de García Morales.

19 Ago 2017 - 3:01am

El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, será testigo de cargo en contra del exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, en el entramado de corrupción de Odebrecht.

Así quedó consignado en el principio de oportunidad alcanzado con la Fiscalía que se legalizó ante un juez, y que fue revelado ayer en audiencia de verificación de allanamiento de los cargos de cohecho y celebración indebida de contratos que este exfuncionario aceptó por la suscripción irregular del contrato para la obra del Tramo Dos de la Ruta del Sol, firmado entre Odebrecht y el Inco en 2009.

La Fiscal del caso reveló un organigrama del proceso en donde queda consignado que García Morales será testigo igualmente contra Enrique Ghysais (ya condenado a siete años de prisión), contra el expresidente de Corficolombiana, José Melo Acosta (imputado ayer por la Fiscalía), Daniel García Arizabaleta y el empresario Eduardo Zambrano de Consultores SAS.

Precisamente, ayer se conoció que Zambrano dijo a la Fiscalía General que Roberto Prieto habría recibido 300 millones de pesos por hacer ‘lobby’ ante la Agencia Nacional de Infraestructura en favor de Odebrecht.

Zambrano explicó que Prieto habría hecho ese ‘lobby’ ante el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para conseguir recursos adicionales para el diseño del puente Plato, un tramo de la Ruta del Sol III.

“Entiendo, porque no me consta, que se reunió con Andrade, habló de puente Plato y después los italianos de Yuma lograron que una partida del Estado para otra parte, de unos vuelos que no se iban a hacer, la pasaran para puente Plato”, dijo Zambrano.

Aplazan audiencias

Las exministras de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa y de Educación, Gina Parody, estaban agendadas para declarar ayer ante la Fiscalía por su presunta participación en la adjudicación del otrosí para la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, que es el eje del escándalo de corrupción con Odebrecht.

Sin embargo, el abogado de las exfuncionarias solicitó el aplazamiento de la diligencia, argumentando que ambas se encuentran fuera del país. Mientras la Fiscalía reprograma la cita, no habrá fecha confirmada.

Álvarez-Correa está vinculada al escándalo, pues durante su paso por el Fondo de Adaptación se habría gestionado la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, sobre la cual se habría girado los sobornos de la multinacional brasileña.

En su interrogatorio, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, informó que se firmó un convenio con el Fondo de Adaptación antes de celebrar la adición presupuestal para la vía.

Además, la Fiscalía tiene como prueba que Álvarez, en el Mintransporte, firmó dos documentos relacionados con esta carretera, en los que le autorizan a la concesionaria de Odebrecht dos peajes adicionales.

Entregó títulos de Pacific

Gabriel García Morales exigió el pago de 6.5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del Tramo Dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, lo cual se hizo a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht.

La Fiscalía reseñó el testimonio del expresidente de Odebrecht en Colombia Luiz Antonio Bueno, quien creó el Consorcio Ruta del Sol junto con Episol, controlada por Corficolombiana y Constructores CSS, a quienes se les adjudicó el contrato. De acuerdo con la fiscal Amparo Cerón, Bueno se reunió con García Morales en el proceso, incluido en un apartamento de quien la Fiscalía ya sabe su propietario.

“García Morales orientó a Bueno Junior para que Odebrecht formulara una propuesta perfecta y se descalificaran las otras propuestas. Se comprometió a no permitir la flexibilización de los requisitos. Allí García solicitó el pago de US 6.5 millones”, dijo la Fiscal.

La Fiscalía señaló que García Morales entregó a esa entidad uno de los títulos de Pacific de 2.000 acciones por 2 millones de dólares en el marco del principio de oportunidad por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Dato

García Morales fue el primer capturado por el caso Odebrecht; habría recibido US$6.5 millones para dicha adjudicación.