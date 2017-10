Ratifican orden de captura contra Óscar Suárez Mira

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo vigente la orden de captura que pesa, desde el 5 de noviembre de 2015, contra el excongresista Óscar Suárez Mira, señalado de incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito de particular, relacionado con bandas criminales y paramilitares.

26 Oct 2017 - 3:01am

La Corte Suprema rechazó una petición de la defensa de Suárez Mira con la cual buscaba revocar la medida de aseguramiento que pesa contra el dirigente antioqueño, por considerar que esta ya caducó.

“En el caso en estudio se tiene que en contra de Óscar de Jesús Suárez Mira se libró orden de captura para el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelamiento y, como quiera que la medida cautelar personal no se ha cumplido y los fines constitucionales que animaron su imposición se mantienen intactos, no resulta procedente cesar la vigencia de la orden de captura librada en contra del procesado”, dice la decisión.

Sobre la medida de aseguramiento, la Corte Suprema señaló que no es cierto que ésta ya no sea necesaria pues si bien Suárez Mira ya no es congresista, la forma cómo ha evadido a las autoridades, “revela su desapego por los mandatos legales y constitucionales”.

¿Sabía qué

la Corte reiteró que en el auto de 2015 se encontró que era necesario que Suárez Mira fuera asegurado para evitar que el delito que se le endilga siga presentándose?