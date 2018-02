Habla uno de los empresarios que construyó el Chirajara

5 Feb 2018 - 7:15am

Camilo Torres es el propietario de la empresa que construyó la estructura metálica de soporte del puente y es el primero de los contratistas en hablar públicamente sobre el hecho.

La empresa Ingeniería, Construcciones y Montajes, ICMO, que se dedica a la elaboración de estructuras metálicas, es una de las compañías subcontratadas por Coviandes para la construcción del puente de Chirajara.

Su propietario, Camilo Torres, en entrevista con Colprensa es el primero de los empresarios en romper el silencio sobre la caída de dicha obra.

“La verdad aquí pues nadie se imaginó que fuera pasar y el tema de la causa real de la falla es un tema que manejará Coviandes y los entes de control”, expresó el contratista, que tenía 10 trabajadores en el momento de la caída, de los cuales 5 fallecieron y 5 están heridos.

Ante el silencio que ha mantenido Coviandes después de la tragedia, expresó: “Yo pienso que sí hay que ser prudente con cualquier concepto que se dé, porque el resultado de una investigación no es al siguiente día. Para quien se atreva a dar un concepto tiene que ser basado en detalles técnicos que indican un estudio (...) no creo que sea negligencia de no informar, eso tiene un proceso”.

"El puente debe hacerse ahí"

Sobre la continuación o reinicio de la obra, indicó que debe hacerse en el mismo lugar.

“Por el trazado de la vía lo deben hacer ahí, no hay otra alternativa, además es un puente que conecta dos túneles que ya están, uno terminado y otro prácticamente igual, y si usted busca la topografía de esa zona no hay otro sitio (...) si tumban todavía no se sabe, ese es un concepto que saldrá más adelante, pero desde el punto de vista de ingeniería deben hacerlo ahí”.