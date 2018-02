Paro armado del Eln inicia con atentados y enfrentamientos

11 Feb 2018 - 3:01am

COLPRENSA

Dos atentados contra la infraestructura se presentaron en la madrugada de ayer en el departamento del Cesar. El primero se presentó en el puente Simaña, entre La Mata y Pelaya, donde fue activada una carga explosiva que inhabilitó el puente.

Dos horas más tarde en el sector de Boquerón, municipio de Curumaní, guerrilleros del Eln detuvieron una tractomula e hicieron denotar una carga explosiva afectando el pavimento.

El reporte preliminar confirma que está suspendido el tránsito entre la costa y el interior del país, sin embargo, uniformados adscritos de la Dirección de Tránsito y Transporte ubican vías alternas, para no generar mayor afectación a viajeros y transportadores.

El puente que queda ubicado en la vía a la costa Atlántica y afectó a muchísimos turistas y habitantes de estas zonas que tuvieron que retornar desde La Mata hasta Aguachica, se encuentran represados.

Las autoridades han señalado de estos atentados al frente Camilo Torres, de la Compañía Capitán Francisco Bossio del Eln.

Cabe señalar, que esta guerrilla anunció en días pasados que declaraba objetivo militar a transportadores que circularan del 10 al 13 de febrero en el sur de este departamento.

En Bolívar, Arauca

Por otra parte, en el sector conocido como La Y de San Blas en el municipio de Simití, departamento de Bolívar, se confirmó la existencia de un cilindro bomba en la mitad de la vía, con cables en la parte superior, pintado de rojo y negro con símbolos alusivos al Eln.

La denuncia fue realizada por un ciudadano que informó a la Policía del municipio, ante lo cual unidades de la Fuerza Aérea realizaron sobrevuelo en el sector confirmando el hecho.

En la zona tienen injerencia los Frentes Héroes y Mártires de Santa Rosa Guillermo Ariza del Eln.

En Arauca, a pocas horas del inicio del paro, en la vereda El Consuelo en el kilómetro 4 en la vía Saravena- Fortul salió lesionado en el cuello un uniformado por un disparo de francotirador. La acción habría sido ejecutada por el Frente Camilo Torres Restrepo y la Compañía Francisco Bossio del Eln, según las autoridades.

Enfrentamiento en Chocó

En medio de un combate entre el Ejército Nacional y esa guerrilla, la Fuerza Pública neutralizó uno de sus militantes en el departamento de Chocó.

El enfrentamiento se desarrolló en la vereda Jagual, jurisdicción del municipio de Carmen del Darién.

En medio de la operación las autoridades incautaron dos fusiles, proveedores, munición, equipos de intendencia, comunicaciones y explosivos. Del mismo modo, documentos que a esta hora son analizados por personal especializado de inteligencia militar.

LO QUE DIJO EL Presidente

Desde el departamento de Arauca el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que el Eln no tiene “coherencia” en lo que dice y hace. “Mientras no exista esa mínima coherencia por parte del Eln, rehabilitar los diálogos no se podrá” dijo Santos. En cuanto a los ataques terroristas el primer mandatario aseguró que desde el Gobierno Nacional han tomado las acciones del caso para que sean habilitadas las vías afectadas por esta guerrilla. Indicó que una vez fue levantado el cese al fuego entre el Estado y el Eln, la Fuerza Pública ha neutralizado 100 de sus miembros.



Sobre el paro armado dispuesto por esa guerrilla, el mandatario dijo “el Eln no tiene capacidad de dar actos militares solo puede propinar actos terroristas y esas acciones solo afectan a la población civil. (...) El paro armado se promueve para generar miedo y la mejor forma de hacerle frente es precisamente no ceder ante el miedo, si la población actua normalmente este paro fracasa”.





Rechazo generalizado

Tras el reciente atentado del Eln en Cesar por el inicio de bloqueos armados de esa guerrilla, distintos candidatos a la presidencia se manifestaron en redes sociales.



El candidato Juan Carlos Pinzón calificó estos hechos como actos infames de terrorismo contra la población civil y afirmó que la situación de orden público por cuenta del paro armado, decretado por el grupo ilegal requiere acciones contundentes.



Por su parte, el candidato presidencial de la coalición de derecha, Alejandro Ordóñez, en su cuenta de Facebook publicó un video en el que critica el actuar del presidente Juan Manuel Santos con el Eln. “La debilidad del presidente Santos ha permitido que el paro del Eln se inicie, ya en el Cesar han destruido parte de la infraestructura nacional. Pido a los colombianos a que reaccionen para que el Gobierno no siga entregando el país a grupos armados, debemos defender a Colombia”, sostuvo Ordoñez.



Armando Benedetti a través de un trino afirmó que se ha perdido más de un año de diálogos con el Eln y calificó a la guerrilla como “enajenados mentales”.



Asimismo, Germán Vargas Lleras en su cuenta de Twitter dijo: “Dinamita el ELN no solo la infraestructura, dinamita el progreso y el desarrollo del país, dinamita la posibilidad de Paz y la esperanza de los colombianos”.