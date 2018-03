Una mirada actual del cine colombiano

1 Mar 2018 - 4:02pm

Sin duda alguna el cine colombiano atraviesa un buen momento en el ambito nacional gracias a la formación desde la academia que abre cada vez más espacios creativos y técnicos para los jóvenes que desean incurrir en el séptimo arte. Además del importante aporte académico, el avance del cine nacional se ha dado ctambién como resultado de la apuesta hecha por el Ministerio de Cultura, en alianza con Proimágenes Colombia, esta con el fin de gestionar el desarrollo artístico e industrial de nuestra cinematografía, fomentando la creación y apoyando a todos los subsectores para obtener una mayor y mejor producción de industria propia y estable.



“Gracias a nuestra reglamentación y a la legislación coherente de las dos leyes de cine, somos reconocidos hoy a nivel mundial como una industria cinematográfica estable, que trabaja de manera contundente en la producción de cine en Colombia, y en la consecución de recursos, para que las películas nacionales sean de mayor calidad”, asegura Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura.



La Ministra agregó que Colombia es el cuarto país productor de cine en América Latina, después de Argentina, Brasil y México. Además afirmó que “Colombia se ha convertido en un modelo y referente en cinematografía para países de la región que están trabajando por emerger en esta industria. Hoy somos consultados sobre nuestros procesos de financiación, gestión de leyes y de recursos para el cine”.





La mirada del sector

“El buen momento que pasa el cine colombiano en los últimos años, es el resultado de tres cosas fundamentales, primero la llegada de sangre nueva a la cinematografía, con jóvenes realizadores muy buenos; segundo, la posibilidad que ha facilitado las nuevas tecnologías que ha facilitado la producción de cine y por último, el marco jurídico o las leyes de cine, que son ejemplares y que han permitido que muchas personas, que antes no podía hacer películas, hoy en día lo puedan hacer. Entonces, en ese orden ideas, podemos decir que gracias a todo esto el cine Colombia se encuentra muy bien posicionado en la industria”, dijo Dago García, realizador y productor de cine.



Por su parte Ciro Guerra, Director de la película ‘El Abrazo de la Serpiente’, señaló que el país en materia legislativa para las artes avanza. “Un resultado de ello son las dos leyes de cine que se encuentran establecidas y que benefician de manera sustancial a los nuevos productores, y este trabajo continúa con el trámite de otras leyes ante los entes gubernamentales que serán fundamentales en la industria cine en Colombia”.



“El Fondo de Desarrollo Cinematográfico representa no solamente el reto si no el logro más ansiado por todos nosotros. Nos da la posibilidad de escribir, realizar cortos y hacer la película. Creo que vale la pena insistir. Es más me parece que uno se va haciendo mejor realizador. Hay que aprovechar este estímulo y darla toda y hacer que una película llegue a la gente”, acotó Carolina Arroyave, ganadora de Producción de Largometrajes: primera película de director.



“El cine tiene un poder absolutamente indiscutible lo ha demostrado la historia, para hacer por ejemplo procesos de catarsis, para tramitar los dolores, tramitar la rabia y los rencores, yo creo que es una manera muy sofisticada de hacerlo sin ‘estetizar’ el dolor de la guerra, se le puede poner poesía a los sentimientos más humanos, más profundos, y a veces más dolorosos, que son como los que ha dejado el enfrentamiento entre nosotros los colombianos, a través de 52 años de guerra. La imagen, el sonido, un buen guion y una buena construcción narrativa, pueden hacer historias para que las personas se hagan preguntas, para superar situaciones de guerra y de dolor”, concluyó Natalia Orozco, realizadora de la película ‘El Silencio de los Fúsiles’.