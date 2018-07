Propuesta para mejorar diagnósticos de ELA, en la que participa egresado de la UT, es premiada en EE.UU

9 Jul 2018 - 4:32pm

Hace cerca de dos años que el doctor Thomas Torres, egresado del programa de medicina, de la Universidad del Tolima, graduado en el semestre B de 2015 y residente del programa de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), viene trabajando en un sistema de cuantificación y puntaje de las anormalidades que se detectan a través de electromiografías en pacientes con ELA, enfermedad degenerativa que produce una alteración en las neuronas encargadas de conectar los músculos para que la persona se mueva.

El sistema, que se está desarrollando con la dirección del doctor Fernando Ortiz Corredor, profesor titular y director de la Unidad Académica Básica de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la U.N., tiene como objetivo alcanzar un nivel de certeza diagnóstica mayor y más rápida, por medio de la calificación de las anormalidades que se detectan con el electrodiagnóstico y que antes se descartaban.

El resumen o abstract del trabajo fue presentado por el doctor Torres para participar en la reunión anual de la AANEM, que se llevará a cabo este año en Washington del 10 al 13 de octubre, en donde se comentan los hallazgos más recientes relacionados con la especialidad.

El trabajo recibió dos premios: el 2018 AANEM Residency and Fellowship Abstract Award, en el que la Asociación Americana de Residentes reconoce a los autores de los mejores resúmenes con una bonificación en dinero, y el Fellowship from the North American Chapter of the International Federation of Clinical Neurophysiology, con el que la IFCN destaca trabajos innovadores, especialmente los de países en vías de desarrollo.

Gracias a este reconocimiento el investigador tendrá la oportunidad de asistir a la reunión anual de la Asociación, no solo para mostrar su trabajo, sino para conocer los de otros médicos especialistas en electrodiagnóstico y recibir recomendaciones y sugerencias para fortalecer su proyecto.

Puntaje para cada anormalidad

El doctor Torres explica que generalmente cuando se hacen estudios de electromiografía se encuentran dos tipos de anormalidades en los músculos relacionados con la ELA. Lo que se hace convencionalmente es decir que para que se cumplan los criterios de diagnóstico de dicha enfermedad el paciente debe tener ambos tipos definidos en los músculos.

“Lo que proponemos es darle un puntaje a las respectivas anormalidades para cada uno de los músculos cuando no están completas. Aunque no tienen la misma certeza que si lo estuvieran, esto ayuda a dar una orientación diagnóstica mayor”, afirma el investigador, quien en este momento se encuentra trabajando en la segunda parte del proyecto.