Crece rechazo de gobernadores de zonas cocaleras a retomar la fumigación áerea

21 Oct 2018 - 4:07pm

"Esa política fracasó hace más de 20 años no se puede seguir con eso, la fumigación aérea no sirve debemos de seguir apostándole a la erradicación manual. El gobierno anterior llegó y concertó, y este tiene todo parado, eso lo tenemos que mirar cómo lo solucionamos", declaró Pacheco.



En la misma posición de Pacheco se ha expresado el gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien sostuvo que además de incumplirle a los campesinos, la fumigación aérea va contra la salud de los pobladores y eso ya está prohibido por la Corte Constitucional.



El gobernador de Caquetá declara además que "la solución para el tema de cultivos de coca, no es la fumigación, el gobierno nacional debe es traer inversión para los miles de campesinos que sustentan el pan diario del cultivo de la hoja de coca”.



"La gente no quiere más coca, la gente está cansada de la coca, hay es que cumplirles a los campesinos, el tema de los cultivos ilícitos solo les ha traído problemas y desgracias, el gobierno debe cumplir con los convenios que se hicieron", indicó el mandatario regional.



Pacheco no duda además en decir que si se vuelve a la fumigación aérea es por una exigencia de los Estados Unidos, "los americanos están haciendo esa exigencia al presidente, a costa de vidas humanas, del maltrato de los campos, de muchos sacrificios de los nuestros y no es solo eso, tenemos que mirar que está pasando con los países consumidores".



Considera que es necesario seguir adelante con el proceso de paz, "de acuerdo con el Presidente Duque hay que hacerle unos ajustes, pero tenemos que fortalecerlo, los ajustes los esperamos, pero no podemos retroceder".



Frente a la situación de orden público Pacheco destacó que en Caquetá hasta hace "dos años estábamos secuestrados, no podíamos desplazarnos a los demás municipios, a las veredas", pero que ahora hay normalidad.



"Aquí estamos combatiendo a todas esas bandas criminales y a los que no están en el proceso de paz, y lo vamos a seguir haciendo, el narcotráfico solo nos ha traído desolación, muerte, tristeza y mutilados", sostuvo.