“Protesta social no va de la mano con estos delitos”: Fiscal

En Bucaramanga la entrada de la Universidad Industrial de Santander, UIS, quedó destruida por la cantidad de papas bombas que fueron arrojadas.

10 Nov 2018 - 3:01am

A la voz del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el sentido de que se busque una pronta judicialización a los responsables de los desmanes tras las protestas de este jueves, se sumó la del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien manifestó que se trabaja de la mano con la Sijín en la identificación de los vándalos.

“Estamos enfocados en establecer la autoría de estos hechos, porque la protesta social lícita no va de la mano con los delitos horrendos que se cometieron el pasado jueves”, dijo el fiscal.

Con respecto al caso del patrullero Óscar Ballesteros, quien fue blanco de una bomba incendiaria mientras prestaba guardia en la sede de RCN radio, Martínez Neira sostuvo que por ese hecho se tipifican varios delitos siendo el principal la tentativa de homicidio.

En las imágenes se ve cómo el uniformado está en el extremo derecho de la fila que conformaban con otros policías que resguardaban una de las ventanas de la estación radial. La guardia fue atacada por un grupo no menor de 20 encapuchados, quienes al no lograr disolver el cerco optaron por lanzar el artefacto no convencional.

Tras la dispersión del cerco policial, la ventana y la pared quedaron a merced de los revoltosos que lanzaron bolas de pintura contra las instalaciones.

“Como lo vimos los colombianos, al agente le lanzaron una bomba incendiaria para quemarlo con propósito determinador de hacerle perder su vida. Lo más importante es que la ley penal se haga efectiva frente a los que cometieron esos oprobiosos delitos”, precisó el jefe del ente acusador.

Con respecto a la persona que arrolló en su carro a un grupo de manifestantes en el norte de Bogotá, el Fiscal dijo que están recopilando diversos videos para tener un panorama más completo de lo que en efecto sucedió.

“Los videos nos sirven para establecer lo que aconteció, para establecer si hay un compromiso desde el punto de vista penal”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero dijo en Twitter “intentar quemar vivo a un ser humano es un delito. El derecho fundamental a la manifestación pacífica se respeta pero también debe respetarse al servidor público. Propongo aumentar la condena por este delito hasta en una tercera parte. Vamos a ir tras ellos”.