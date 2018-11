Duque pide a estudiantes retomar mesa de diálogos, pero niega más recursos

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le solicitó a los estudiantes retomar la mesa diálogo con el Gobierno Nacional, pero advirtió que, por ahora, no puede destinar más recurso a este sector.

9 Nov 2018 - 7:45pm

La respuesta del presidente se dio luego de que un estudiante de la Universidad Nacional, en su intervención en el taller Construyendo País en Leticia, le exigiera que se comprometiera a dialogar directamente con estudiantes y profesores para levantar las marchas que adelantan, además de conseguir los recursos que faltan para la educación.

“No podemos negociar o comprometer recursos que no están disponibles ¿o se los vamos a quitar al adulto mayor, a Familias en Acción o a los subsidios sociales? No se puede hacer eso. Esto no es un tire y afloje”, dijo el presidente.

El mandatario agregó que los estudiantes se deben sentar con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para hablar el futuro de la educación en Colombia. Sostuvo que lo más importante es valorar el esfuerzo que se hizo por parte del Gobierno Nacional, pero que definitivamente no pueden conseguir los 500.000 millones de pesos que faltan.

En su intervención previa, el jefe de Estado había rechazado el uso de violencia en las marchas estudiantiles del pasado jueves. Señaló que el mejor camino para solucionar las dificultades es el diálogo.

“El Gobierno no es enemigo de los estudiantes, yo no soy enemigo de los estudiantes, lo que les pido es que con el esfuerzo que hicimos con los rectores terminemos bien el semestre y no sacrifiquemos la universidad”, indicó.