¡Haya paz!

19 Ene 2019 - 10:52am

Tras una serie de investigaciones el Gobierno nacional manifestó que “el atentado ocurrido el pasado jueves en Bogotá, que hasta el momento tiene 21 muertos y 68 personas heridas, fue ejecutado por José Aldemar Rojas Rodríguez, autor material del atentado, pertenecía al Eln”.

Ante esta situación el gobierno a través del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció que “mantiene su posición de no sentarse a negociar en medio de atentados terroristas”.

Se consultó con varios expertos en el tema quienes sostienen que aunque es una acto repudiable cerrar las puertas al diálogo podría generar más violencia, mientras que otros analistas consideran que la decisión del presidente Iván Duque es la única salida ante el acto terrorista de la guerrilla del Eln.

Cerrar diálogos

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, manifestó que “la verdad creo que hay amenazas para que entremos en una ola más grave de violencia y se dañe la transición de la paz; de todas maneras hechos como el que ocurrió, dramático y repudiable en la Escuela General Santander, no debería ser pretexto para cerrar la posibilidad de diálogos para un cese bilateral”.

González Posso indicó que la decisión del Gobierno es “volver a la situación de hace 10 años con relación al Eln con muchos llamamientos a la guerra y a rechazar la paz y eso es el efecto más nocivo, porque el hecho que se haga una confrontación a una guerrilla y sus métodos es una parte de las soluciones legitimas del Estado, lo que tiene que evitarse a toda costa es que volvamos a un lenguaje de guerrerismo”.

No ha cesado la violencia

Asimismo, Andrés Mejía, analista político, precisó que “en lo relacionado con el Eln la violencia nunca ha terminado, nunca hemos salido de la fase de violencia y desde los años 90 hay con el Eln unas aproximaciones y unas exploraciones preliminares numerosas de diálogos pero las hostilidades nunca han parado, entonces en términos estrictos continuaríamos en lo mismo con la diferencia que ya no habrían esas intenciones de aproximación preliminar”.

“El señor presidente ha dicho con claridad que no habrá ningún espacio de diálogo con el Eln hasta cuando entreguen todos los secuestrados y cese los actos terroristas”, recordó ayer el Alto Comisionado, y según Mejía “en este momento el Gobierno no tiene otra alternativa”.

Asimismo, agregó que “las razones que explicó el Comisionado Ceballos es que el Eln no ha dado muestras de voluntad de paz, eso puede ser cierto pero eso puede estar abierto a muchas discusiones, pero digamos que hay un problema más profundo y es que las concepciones de negociación que tienen el Estado y el Eln son muy diferentes y llevamos 20 años en las cuales esas concepciones no se han podido acercar, son muy distantes y en la medida que no se acerquen esas aproximaciones no se va a dar un paso de transitar a un proceso de paz en firme”.

Dinámica de guerra

Desde la época de la bomba en el Club en el Nogal en manos de las Farc, Colombia no se había estremecido tanto por un acto terrorista como el que se registró el pasado jueves en la Escuela de Policía en Bogotá y ante este panorama para Oscar Palma, experto en conflicto, de la Universidad del Rosario, “el Gobierno se está cerrando a espacios de diálogos con el Eln y si eso pasa esto nos va a llevar nuevamente a una dinámica de guerra por lo menos con esta guerrilla. Digamos que el gobierno puede tener una razón y es que no sabemos hasta donde puede haber una motivación de varios frentes del Eln de sentarse en la mesa de negociación y por su puesto para el país sería muy dañino si sencillamente el Eln se sienta a ganar tiempo a través de las negociaciones en vez de buscar realmente una meta final de la paz como tal”.

De igual forma, asegura que “el atentado motiva a muchos sectores políticos a rechazar cualquier tipo de negociación con el Eln y el Gobierno responde también diciendo que cierra la puerta de diálogo y eso nos lleva también a un periodo de mayor confrontación y podríamos terminar en un círculo vicioso de unos y otros, y echándole la culpa que no quieren la paz y seguimos atacando y, romper esos círculos es muy difícil”.

El experto en conflicto considera que “hay un punto que es crítico porque el Eln a diferencia de las Farc es una organización más federal, es decir, es una organización mucho menos centralizada y obedece mucho menos a las cabezas, a los comandantes sino que existe una relativa autonomía de los frentes y eso hace más difícil para la negociación”.

Retroceso en la paz

Y aunque el del pasado jueves no ha sido el único hecho de violencia del Eln durante el gobierno de Duque, Víctor De Currea Lugo, experto en conflicto, considera que “la historia ha demostrado que volver a la guerra en medio de un proceso de paz no es una buena alternativa, sin embargo eso es lo que se impone ahora, el regreso a la guerra que es el resultado no solamente del ataque en la Escuela de Policía, sino de una serie de políticas de incumplimiento de congelamiento de la mesa de la Habana, de fallos en la implementación de los Acuerdos con las Farc, de plantones al Eln y desafortunadamente llega esa ruptura que no se dio ayer sino que se viene cocinando desde hace rato”.

El experto asegura que “hay un retroceso muy grande, además el problema es que se da un escenario fascista de derechización donde se plantea el resurgimiento de organizaciones tipo Convivir donde se discute el uso de armas por parte de civiles, donde se podría plantear la restricción a los Derechos Humanos y donde podría plantearse una cacería de brujas”.

“La lucha contra el terrorismo es

transnacional”: Vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, sostuvo que su país rechaza el atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, Eln, en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, donde perdieron la vida 21 personas, incluyendo una ciudadana ecuatoriana, identificada como Érika Sofía Chicó.

“Para nosotros, lo ocurrido el jueves es un acto inhumano que no merece más que el rechazo y la sanción internacional. Ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando decididamente contra todas estas organizaciones criminales que no le hacen ningún bien a nadie”, dijo el Vicepresidente.

Agregó que cualquier atentado contra los colombianos Ecuador lo siente como propio por la historia común entre los dos países. Dijo que le hubiese gustado que su primera visita al país se hubiera presentado en otras circunstancias y aseguró que ambas naciones seguirán unidas.

Dato

El Fiscal General aseguró que el ataque no fue una decisión tomada por alguno de sus frentes, sino que la orden provino del Comando Central (Coce) del Eln, según las evidencias que se tienen.

Dato

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que no tiene intención de militarizar la ciudad a raíz del atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional.