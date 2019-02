La llamada que indicó el regreso a la libertad

3 Feb 2019 - 10:44pm

Luego de 23 días en cautiverio a manos del Eln, grupo guerrillero que el pasado 11 de enero tomó control sobre el helicóptero de matrícula HK-4327, en Hacarí, Norte de Santander, Julio Díaz, Carlos Quinceno y Maxwell Joya regresaron a libertad y se reencontraron con sus familias en Bucaramanga.

Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, a la vez que aseguró que la entrega de la tripulación se dio “en un lugar del Catatumbo”, aunque sin mayores detalles del rescate.

Una vez estuvieron bajo la protección de las autoridades, los tres hombres fueron sometidos a exámenes para determinar el estado en el que se encontraban, según relataron sus familiares.

“Soy Julio, estoy bien”

Por medio de un mensaje de voz enviado desde un número desconocido, Liliana Prada, esposa del piloto del helicóptero, Julio Díaz, se enteró de la noticia de la liberación.

“Ya se comunicó conmigo. Me dijo ‘hola, soy Julio, estoy bien. Ya los tres vamos en camino’. Yo no lo podía creer porque era de un número desconocido. No sabía qué hacer y luego la Defensoría me dijo que estaban bien”, relató la mujer.

Luego de la llamada, según narró Prada, iniciaron los preparativos para recibirlo y agradeció a las personas que la acompañaron durante el cautiverio de su esposo.

“Fueron 23 días en los que oramos y le agradecemos a todos los que aportaron un granito de arena. Lo importante es que ya está libre y estamos muy emocionados”, concluyó Prada.

De regreso a casa

Trasladado en helicóptero llegó a las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga, Carlos Quinceno, otro de los liberados por el Eln.

Para Jennifer Tamayo Ramírez, sobrina del hombre, su regreso a casa “fue una sorpresa muy grande. No lo esperábamos, estábamos mercando cuando nos escribió un periodista y nos dijo que ya lo habían liberado. No lo creíamos, empezamos a llorar y a gritar”.

Luego del mensaje, la familia de Quinceno se trasladó a la sede del Ejército donde se reencontró con él.

“Cuando llegamos lo único que hicimos fue llorar, abrazarlo. Durante estos 23 días fue una zozobra y una angustia muy grande, estábamos muy tristes”, concluyó.

Los hechos

Por el derribamiento del helicóptero, días atrás fue capturado alias ‘Muñeco’. Tras el rapto, el comandante del Ejército, Nicasio de Jesús Martínez, había ofrecido una recompensa de hasta $100 millones por información que los llevara hasta los responsables del hecho y el paradero de los tres hombres.

En su momento, Martínez aseguró que una vez raptado el helicóptero de propiedad de una empresa de valores, fue incinerado y sus tripulantes secuestrados. Tras conocer esto, los familiares de los secuestrados solicitaron al grupo guerrillero la libertad de las personas. En su momento, le pidieron al Gobierno Nacional, que se sentaran a dialogar con el Eln para que sus seres queridos volvieran a sus hogares, sin embargo, la petición no atendida.