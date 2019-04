En Caloto, Cauca, hallaron el cadáver del empresario Mauricio Bucheli López

18 Abr 2019 - 3:01am

Ambos son directivos del Instituto Técnico Superar, ITS, ubicado en el sector histórico de Popayán.

El cuerpo de Bucheli, de 40 años, fue hallado por campesinos en la vía que comunica a El Palo, Caloto, con el municipio vecino de Toribío. Una fuente de la Policía departamental dio a conocer que Bucheli López presentaba varios impactos de arma de fuego y, además, tenía una cadena en la cintura y un pasamontaña, señales de su largo cautiverio.

“Hay una imprecisión en la información que circula, porque el cuerpo sin vida no fue levantado por las autoridades, sino que llamaron de El Palo a un señor, quien hizo el traslado, él no tiene ninguna afiliación con las autoridades, solo es el dueño de una funeraria, lo montó en el coche fúnebre y lo transportó hasta la morgue de Santander de Quilichao y ahí hicieron la necropsia”, indicaron los familiares de Mauricio Bucheli López, quien será despedido este Jueves Santo en Popayán.

Los seres queridos agregaron además que la muerte de este profesional del mercadeo se debió al no pago de la cuantiosa suma de dinero que pedían por su liberación.

“Pues digamos que mi hermano fue asesinado, porque no se pagó por su rescate. Del otro señor no se sabe aún dónde está, a nosotros nos dieron un ultimátum y toda esa cantidad de dinero no se podía conseguir, se ofreció otra cantidad, pero no aceptaron y lo mataron, sobre todo por la negligencia del Estado por no garantizar los derechos de los ciudadanos y teniendo ellos la información que estaba en peligro la vida de Mauricio y pues no se pudieron conseguir los $2.000 millones que pedían”, agregaron.

Hay que recordar que Bucheli fue reportado como desaparecido junto a Onofre Jurado (50 años), luego de asistir a una supuesta reunión en el municipio de Santander de Quilichao, el pasado 28 de diciembre.

En su momento se denunció que Bucheli López viajó hasta dicha localidad desde Popayán, donde se entrevistó con su compañero de labores, luego ambos llegaron a un parqueadero, donde dejaron la camioneta en la que se movilizaban y después no se supo más de ellos.