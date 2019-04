Presidente Duque ordenó capturar a El Paisa, tras determinación de la JEP

26 Abr 2019 - 8:44pm

“En Colombia no debe haber impunidad para delincuentes de lesa humanidad. Hay que reivindicar a las víctimas. Nuestro país reclama genuina justicia, verdad, reparación y no repetición. No más burlas”, manifestó el presidente colombiano desde Valledupar.

La Sala de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad de la JEP tomó la decisión debido a los incumplimientos de Velásquez ante esta jurisdicción. Sobre el exguerrillero pesan 128 procesos por los delitos de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir entre otros. Además, el excabecilla de la columna Teófilo Forero ha sido condenado en más de diez ocasiones.

En su momento, los procesos en su contra se congelaron tras conocer que haría parte del proceso de paz que se firmó entre las Farc y el Gobierno Nacional. ‘El Paisa’, tras someterse a la JEP, se comprometió a dejar las armas, reincorporarse a la vida civil y, sobre todo, no volver a delinquir.

Así las cosas, lo que esperaban los magistrados de la Sala junto con la de justicia transicional es que este compareciera ante dicho órgano. “La Sala realizó tres llamadas en el marco del caso 001- secuestro. No compareció, ni ofreció excusa por medio de su defensa”.

Bajo el entendido, lo que explica la Sala es que este caso constituyó el primer incumplimiento. “Fue el único que no presentó el informe donde se les pedía a los excombatientes declararan sus actividades una vez abandonaron las armas”.

Así las cosas, dijo la Sala que ‘El Paisa’ no cumplió con la verdad tras su no comparecencia, además de ello tampoco apoyó el proceso de reincorporación y proyectos productivos que venía adelantando hasta junio de 2018.

“Es grave para la Sala que Velásquez Saldarriaga haya incumplido con el deber de contribuir con la verdad a las víctimas”, dijo la Sala y añadió que las acciones acarrearon la pérdida del primer beneficio, que es la libertad condicional.