Duque y su defensa a las objeciones de la JEP

28 Abr 2019 - 3:01am

A pocas horas de que el Senado de la República decida la suerte final de las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, JEP, el presidente Iván Duque Márquez hizo una férrea defensa de las mismas y le pidió al Congreso debatirlas con objetividad y sin intereses políticos.

Advirtió, al inicio del Taller Construyendo País en Pereira, que esa norma legislativa no tiene un ‘mico’ sino un ‘King kong’, en cuanto al tema de los beneficios de prohibir la extradición.

“Sé que tendremos un debate muy importante en el Congreso el día lunes, lo primero es que tenemos que enfrentar la discusión con total objetividad. Lo que nosotros buscamos es que no entren más colados a los procesos de paz y que tengamos la capacidad de diferenciar quiénes son los que van a estar en un proceso de reincorporación y quiénes son los mafiosos que se quieren meter en el proceso de eludir a la justicia”, señaló el jefe del Estado.

Pero en su intervención fue más allá de calificar esa situación, “tenemos que ser francos, a esa ley se le entró no un ‘mico’ sino ‘King kong’, porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad eluden de manera permanente la extradición. Yo invito a los congresistas que hagan esa reflexión porque nosotros no buscamos atentar contra la paz, pero lo que no queremos es que haya más impunidad y que se utilicen los procesos de paz para que los mafiosos busquen eludir la extradición y justicia de otros estados”.

Para Duque además las objeciones se hicieron a conciencia y “además para que las víctimas tengan genuina verdad, genuina justicia y reparación y no repetición”.

Un segundo aspecto que resaltó Duque fue sobre el alcance de las investigaciones de la justicia ordinaria antes de que se abran las competencias de la JEP, “eso es muy importante para que no haya vacíos y no se terminen abriendo por la puerta de atrás el camino para que muchas personas caigan en la Corte Penal Internacional y sobretodo se ponga en riesgo la verdadera credibilidad del aparato judicial colombiano”.

En su intervención, el presidente Duque lanzó pullas a su antecesor. “Los colombianos todos queremos la construcción de la paz. Este país tenía que terminar ese falso dilema que crearon algunos con intereses políticos, de decir ‘amigos y enemigos de la paz’.

Respaldan investigación a magistrados de la

JEP

Luego de la ‘polémica’ que se formó en el país por el anuncio del presidente de la Comisión de Acusaciones, Ricardo Ferro, de abrir una investigación previa a los magistrados de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares (presidente) y Alejandro Ramelli, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, defendió dicho procedimiento.

En tal sentido Chacón le envío una carta a Ferro, en la que destaca que es una orden que da la ley a la Comisión de Acusaciones, proceder a abrir esos procesos y que es la misma la que debe verificar si hay los méritos o no para seguir con la denuncia.

“Las funciones de la Comisión Legal de Investigación y Acusación son de obligatorio cumplimiento, lo que impone el deber de cumplirlas”, indicó el dignatario de la Cámara.