Colombia dará permiso de trabajo a 1.400 militares desertores de Maduro

2 Mayo 2019 - 3:27pm

"Estas personas se han venido atendiendo y se les está dando ayuda temporal, pero esto no va a ser indefinido. Queremos que se incorporen a la vida productiva y por esa razón se va a hacer un convenio que les brinde una ayuda transitoria para que se puedan incorporar a la vida productiva de nuestro país", agregó Krüger.

Así mismo, el director de Migración Colombia aseguró que el flujo de venezolanos en el país a corte de 31 de marzo es de 1.260.594, siendo Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia las zonas con mayor número. De ese total, 770. 975 están de forma regular y 489.619 de manera irregular.

Krüger señaló que el Gobierno tomó la decisión de extender el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que a la fecha ha beneficiado a más de 593.000 venezolanos. Agregó que en los próximos días se anunciará qué deberán hacer las 68 mil personas que tienen este documento próximo a vencer para que puedan ampliar su validez.

"Como país hemos decidido tenderle una mano al pueblo venezolano y en ese ejercicio hemos venido flexibilizando la normatividad migratoria buscando, en buena medida, poder identificar toda esa migración que llega a nuestro país y que sale de Venezuela no por gusto, sino por necesidad. Recordemos que no hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros se encuentran dentro de su territorio", dijo el funcionario.

De igual manera, Krüger señaló que la situación en la frontera se mantiene bajo plena normalidad luego del inicio de la llamada Operación Libertad, encabezada por Guaidó. Reafirmó que Colombia mantiene sus fronteras abiertas y que es el Gobierno de Maduro el que no permite el paso de los ciudadanos entre países.