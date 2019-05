Así está la agenda legislativa a un mes de clausurar sesiones

20 Mayo 2019 - 3:01am

el balance legislativo de Duque es muy distante al que lograron Santos y Uribe durante sus dos administraciones.

En esta primera de las cuatro legislaturas que tendrá el Congreso en el Gobierno Duque (del 20 de julio de 2018 al 20 de junio de 2019) la suerte de los proyectos gubernamentales no ha sido la mejor. En cuanto a las reformas constitucionales, las dos principales que anunció Duque, ninguna se logró. La primera que se hundió, en diciembre pasado, fue la reforma a la justicia, un proyecto que no contó el apoyo de la mayoría de los partidos, en particular del presidente de la Cámara, Alejandro Chacón.

La otra enmienda que naufragó fue, esta semana que termina, la reforma política, la cual pese a que ya estaba en su quinto debate de los ocho que debía cumplir, se hundió en la Comisión Primera del Senado, en donde la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, admitió que ese articulado, sin tener el tema de la lista cerrada, era mejor que se hundiera.

Para lo que resta del periodo legislativo, el gobierno espera que le voten una reforma constitucional sobre modificaciones a las regalías, iniciativa que está aún en su paso por la Cámara de Representantes y ya por términos de tiempo está casi que hundida. Una suerte similar le pasa con la ley que moderniza el sector de las TIC. Este proyecto se radicó desde octubre del año pasado, pero no ha logrado el consenso entre los partidos y es por eso que si bien está para ser discutido en las plenarias del Senado y la Cámara, el mismo no aparece en los asuntos de principal interés.