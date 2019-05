Jesús Santrich primer excombatiente de las Farc ante los estrados judiciales

20 Mayo 2019 - 5:33pm

Su semblante no revelaba que este fin de semana estuvo internado en el Hospital Universitario Mederí en la Unidad de Cuidados Intensivos. Gritando y alzando las manos ingresó a la sala de audiencia donde se definirá su futuro judicial. Si bien ingresó con al menos 20 policías, esto no fue un impedimento para evidenciar que en sus antebrazos no tenía ninguna venda o heridas que dejaran ver la lesión que se causó el pasado viernes, estando recluido en la cárcel Picota de Bogotá.

El asediado excombatiente ha estado en la palestra pública desde hace un poco más de un año, momento en el que fue detenido por presuntamente hacer parte de una organización denominada ‘La Familia', dedicada a enviar droga hacía Estados Unidos. En su momento se dijo que el excombatiente, por medio de esta estructura, tuvo nexos con el ‘Cartel de ‘Sinaloa’. En este caso fue solicitado por autoridades extranjeras.

La Jurisdicción Especial para la Paz es la que juzga a los excombatientes mientras hayan cometido delitos antes de la firma final del acuerdo de paz y para Santrich no fue la excepción, incluso días atrás la justicia transicional le dio un espaldarazo y le otorgó el beneficio de no extradición dado que no se comprobó de su actuar delictivo posterior al acuerdo.

Sin embargo, la Fiscalía en Colombia abrió un nuevo proceso en su contra. Esta vez por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, esto luego de que tuvieran en cuenta el testimonio de Marlon Marín sobrino del también exmiliciano Iván Márquez. Marín en este momento se encuentra en territorio estadounidense entregando información sobre la presunta comisión de delitos de Santrich.

La diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento estaba programada para las 2:30 de la tarde de este lunes. Sin embargo aún no empieza.

Noticia en desarrollo.